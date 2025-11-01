Advertisement
Silver Ferns

Silver Ferns squad: No changes to 14-player squad for Northern Tour

NZ Herald
2 mins to read

Chair Matt Whineray on rebuilding, funding and the Silver Ferns' path forward.
The Silver Ferns will take the same squad on the Northern Tour that almost produced a memorable comeback in the Constellation Cup series.

The national selection panel confirmed no changes to the squad that drew the series 2-2 with Australia before losing the extra-time period to decide the Constellation Cup.

