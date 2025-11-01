“We’ve seen individuals really step up in recent series – gaining confidence, learning to adapt under pressure and strengthening their connections on court. This tour will allow us to continue that development while refining our style of play.”
McCausland-Durie said she was pleased to see the blend of established players and rising talent continuing to evolve.
“There’s a great sense of momentum in this group. Each athlete has shown real commitment to improving and we’re excited to see how that translates on court against Scotland and England.”
Silver Ferns squad for 2025 Northern Tour
Karin Burger, Maddy Gordon, Catherine Hall, Georgia Heffernan, Kate Heffernan, Kelly Jackson, Parris Mason, Grace Nweke, Kimiora Poi, Mila Reulu-Buchanan, Martina Salmon, Carys Stythe, Elisapeta Toeava, Amelia Walmsley.
Silver Ferns Northern Tour fixtures
November 9 – Scotland v New Zealand, Playsport Arena, Glasgow
November 11 – Scotland v New Zealand, Playsport Arena, Glasgow
November 15 – England v New Zealand, Copper Box Arena, London
November 16 – England v New Zealand, Copper Box Arena, London
November 19 – England v New Zealand, AO Arena, Manchester