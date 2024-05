All the Super Rugby action between the Moana Pasifika and the Waratahs.





Moana Pasifika team to face Waratahs

Moana Pasifika have made two changes to their starting XV for their clash against the Waratahs in Auckland on Saturday afternoon.

Halfback Aisea Halo will start in place of Jonathan Taumateine, while Pepesana Patafilo starts at centre in place of Henry Taefu who moves back to the bench.

On the bench, Tomasi Maka and Siaosi Nginingini join the matchday squad.

Kickoff: Saturday 4.35pm at Go Media Stadium Mt Smart.

1. Abraham Pole

2. Samiuela Moli

3. Sione Mafileo

4. Tom Savage

5. Allan Craig

6. Jacob Norris

7. Sione Havili Talitui (c)

8. Lotu Inisi

9. Aisea Halo

10. William Havili

11. Neria Fomai

12. Julian Savea

13. Pepesana Patafilo

14. Fine Inisi

15. Danny Toala

Reserves:

16. Tomasi Maka

17. Tevita Langi

18. Sekope Kepu

19. Ola Tauelangi

20. Alamanda Motuga

21. Siaosi Nginingini

22. Christian Leali’ifano

23. Henry Taefu