DETERMINATION Tairawhiti Contractors Young Māori Party halfback Maia Rickard, with hooker Maryanne Keiaho in support, Adara Tapuae first-five Princess Tomoana (far left) and right-wing Chaquai Whittaker-Tipu (obscured) in pursuit. Photo / Katrina Smith Media

DETERMINATION Tairawhiti Contractors Young Māori Party halfback Maia Rickard, with hooker Maryanne Keiaho in support, Adara Tapuae first-five Princess Tomoana (far left) and right-wing Chaquai Whittaker-Tipu (obscured) in pursuit. Photo / Katrina Smith Media

WEEK 1, PHASE 2, 2024 CIVIL PROJECT SOLUTIONS PREMIER RUGBY

Pool A

Tapuae Sports Ground 1, Wairoa

Kahu Scaffolding Tapuae 50 (Iowane Filimone 2, Atonio Vukicicakaudrove 2, Kyoni-Tyrese Te Amo-Poki 2, Eneriko Tupou, George Whakatope tries; Rana Hubbard 5 con) Larsawn Ngatapa 17 (Angus MacKenzie, Uatesoni Lauti, Siope Piukana tries; Aquila Waqa con). HT Tapuae 36 Ngatapa 12.

Bye: Enterprise Cars OBM.

Pool B

Barry Park 1, Gisborne

East Coast Farm Vets Young Maori Party 51 (Genesis Bartlett-Tamatea 4, Nehe Papuni, Te Peehi Fairlie, Willis Tamatea, Tuhakia Stewart, Stuart Leach tries; Kayleb Te Whare 3 con) Earthworks Solutions High School Old Boys 7 (George Halley-Donnelly try; Cory Reihana con). HT YMP 34 HSOB 0.

Te Karaka Domain, Te Karaka

GT Shearing Waikohu 71 (KC Wilson 4, Matekairoa McGuire 2, James Rutene, MacGregor Randall, Levi Cameron, Tane McGuire, Latrell Walker, Ethine Reeves, Jacob Leaf tries; Israel Fox 3 con) Kevin Hollis Glass Pirates 0. HT Waikohu 41 Pirates 0.

Taste One Most Valuable Player Awards: Iowane Filimone (Tapuae), Hamish Chrisp (Ngatapa), Te Peehi Fairlie (YMP), George Halley-Donnelly (HSOB), Toru Noanoa (Waikohu), Mosese Bulicakau (Pirates).

WEEK 8, PHASE 2, 2024 CIVIL PROJECT SOLUTIONS SENIOR 1 RUGBY

Pool A

Te Karaka Domain, Te Karaka

All Starrs Waikohu 26 (Jasper Drayton-Tuhua, Manaia Reeves, Matatua Ruru, Frazor Wainohu tries; Reeves 3 con) Harvest Matawhero Transport Ngatapa 26 (William Rouse, Filimone Drua, Patriah Kaliopasi, Sunia Tabadamu tries; Cameron Fairbank 2 con, Blake Charteris con). HT Waikohu 14 Ngatapa 14.

Bye: Charteris Choppers Wairoa-Athletic.

Pool B

Barry Park 1, Gisborne

YMP Bumbles 15 (Lavelle Rangihuna, Ethan Ngarangione-Pearson, Te Hamua Soloman tries) Horouta Te Waka 22 (Romero Fenton 2, Mike Kora, Legion Taingahue tries; Taingahue con). HT YMP 5 Horouta 5.

Nuhaka Domain, Nuhaka

Nuhaka V8s 55 (Hickson Raroa 3, Blayze-Waiari Taylor 2, Treigh-John Akuhata-Christy, Maori Rokowiri, Chris Lee, Nikora Smith tries; Kristen Munro 4 con, Aoterangi Cotter con) Mahia Avenue Shop Tapuae 10 (Daytona Dean, Tobia Waqa tries). HT Nuhaka 17 Tapuae 10.

Player of the Day Awards: James Mikara (Waikohu), Blake Charteris (Ngatapa), Ryland Jackson(YMP), Nepia Wilson (Horouta), Hickson Raroa (Nuhaka), Sekove Serau (Tapuae).

SUPER 8 SCHOOLS

Field 1, Napier Boys’ High School

1st XV

Napier BHS 27 (Troy Thomas, Riley Mullany, Khan Stevenson tries; Luke Thomas 2 pen, 3 con) Gisborne 14 (Luke Bidois, SafinTuwairua-Brown tries; Impala Waipara 2 con). HT NBHS 13 GBHS 14.

Field 1, NBHS

2nd XV

Napier BHS 19 (Kiane Tuifao, Mitchell Innes, Carter Pirie tries; Harry Bain 2 con) GBHS 14 (Franco Ludwig 2 tries; Ruan Ludwig 2 con). HT NBHS 12 GBHS 14.

Player of the Day Awards: Quaydon Chaffey-Kora (GBHS 1st XV), Patelisio Tavake (GBHS 2nd XV).

OTHER SUPER 8 SCORES -

Tauranga Boys’ College 57 Rotorua BHS 14, New Plymouth BHS 0 Hamilton BHS 29, Palmerston North BHS 14 Hastings BHS 23

(Note: for Palmerston North BHS, Gisborne BHS, New Plymouth BHS and Hastings BHS, Saturday was Round 2 - for Napier BHS, Hamilton BHS, Rotorua BHS and Tauranga Boys’ College, Saturday was Round 1)

WEEK 7, 2024 HEKE-O-TE-RANGI BLACKBEE CONTRACTORS NGATI POROU EAST COAST MEN’S CLUB RUGBY

Kawakawa Mai Tawhiti, Wharekahika

Hicks Bay 25 (Shaun Murtagh, Frank Taiapa, Kauri Waitoa tries; Te Rangi Fraser 2 pen, 2 con) Waiapu 27 (Gabe Te Kani, Josh Kururangi, Will Bolingford, Richie Green tries; Carlos Kemp pen, 2 con). HT Hicks Bay 19 Waiapu 12.

Enterprise Cars Whakarua Park, Ruatoria

Ruatoria City 27 (Taiaho White, Sonny James Ratahi-Brown tries; Nathaniel Fox 4 pen, con, Renata Roberts-TeNana pen) Tihirau Victory Club 22 (Hirini Delamere, Tukaki Tukaki, Hoani Te Moana tries; Benny Haerewa pen, 2 con). HT City 16 TVC 8.

Uawa Domain, Tolaga Bay

For the Chas Keelan Memorial Shield -

Uawa 36 (Myles Lardelli Muir-Tawa 2, Te Atapo Kirikiri, Tom Heavey, Taku Hall tries; Josh Dearden pen, 4 con) Hikurangi 36 (Mahue Mauheni 3, Te Aotahi Tuhaka, Te Ahi Harrison tries; Kris Palmer pen, 4 con). HT Uawa 12 Hikurangi 21.

Hatea-a-Rangi Memorial Domain, Tokomaru Bay

For the Maxwell Memorial Shield

Bye: Tokararangi.

Player of the Day Awards: Te Rangi Fraser (Hicks Bay), Phoenix Manuel (Waiapu), Hayden Walters-Stuart (Ruatoria City), Mohi Shelford (TVC), Myles Lardelli Muir-Tawa (Uawa), Billy Manuel (Hikurangi).





WEEK 3, 2024 GILLIES ELECTRICAL AND HEAT PUMPS TURANGA WAHINE CLUB RUGBY

Field 1, Barry Park, Gisborne

Tairawhiti Contractors Young Maori Party 15 (Jayda Banks, Shelley Wilson, Maia Rickard tries) Adara Tapuae 0. HT YMP 5 Tapuae 0.

Field 2, Barry Park, Gisborne

LRB Sports Horouta 17 (Nicole Beach, Serenity Hemaloto-Ngatu, Ellena Wilcox tries; Beach con) Waengapu Stallions 57 (September Odell 4, Unique Williams 2, Rebecca Ashwell, Kamoe Aniva, Monique Carmichael tries; Monique Carmichael 6 con). HT Horouta 12 Waengapu 24.

Player of the Day Awards: Te Awa Clendon (YMP), Amanda Reynolds (Tapuae), Katrina Puketapu (Horouta), Katrina Puketapu (Waengapu).

WEEK 7, 2024 ENTERPRISE CARS NGATI POROU EAST COAST WOMEN’S CLUB RUGBY

Enterprise Cars Whakarua Park, Ruatoria

Ruatoria City 7 (Teriana Watene try; Rena-Deane Goldsmith con) Tihirau Victory Club 96 (Whaiora Kopa 6, Alizay Grant 3, Dane-A Kopa 3, Helena Coughlan, Livi Kahui-Hill tries; Talia Delamere 13 con). HT Ruatoria City 0 TVC 56.

Player of the Day Awards: Rena-Deane Goldsmith (Ruatoria City), Alizay Grant (TVC).

Bye: Hikurangi, Waima, Tokararangi, Waiapu.