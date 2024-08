Follow the updates as the Warriors take on the Cronulla-Sutherland Sharks in Sydney.

Warriors squad to take on the Sharks (1-13): Taine Tuaupiki, Dallin Watene-Zelezniak, Charnze Nicoll-Klokstad, Ali Leiataua, Marcelo Montoya, Luke Metcalf, Shaun Johnson, Addin Fonua-Blake, Freddy Lussick, Jazz Tevaga, Mitchell Barnett, Kurt Capewell, Dylan Walker.

Interchange: Wayde Egan, Marata Niukore, Tom Ale, Demitric Sifakula, Chanel Harris-Tavita (18th man).