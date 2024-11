Ko tā te ahurea he whakapakari pakihi Māori

He kaha kei roto i te mahitahi me te ahurea i ngā wā o te kakaretanga.

Ahakoa ngā wero maha me te roa o te wā e wheako iti ana i ngā pae tata whakapuke, e whirinaki tonu ana ngā pou o te umanga Māori ki ō rātou rīrātanga Māori, pūkenga mahitahi hoki kia tere ai ngā moana hūkerikeri o te wā – me te aro pūtohe atu kia puta tonu mai he hua i ngā hau tarakaka o te wā.

Koinā tā Angela Edwards, BDO Māori Business Sector Leader, ā, kei roto i te BDO Pūrongo Pakihi Māori ngā kōrero ā ngā kaiwhakahoki e mea ana, he hekenga ki te taha māia me te taha hua ā-pakihi.

“Ahakoa tērā, ko te harikoa o te ngākau ko tā ngā rangatira me ngā kaiārahi pakihi Māori titiro whakamua i roto i te hīkakatanga. Kei te kite rātou i ngā tohu pipihi kākāriki i roto i ā rātou momo mahi, ā, e tautokohia ana aua pipihi e ngā take ohaoha-whārahi, pērā i te hekenga o ngā pāpātanga huamoni, me te whakamatuatanga o te pikiutu tukipū” tā Edwards.

Ko ‘Kaha Ake Tātou Kotahi – Stronger Together’ te tuhinga tuaono a te BDO Pūrongo Pakihi Māori, e tohatoha atu ana i ngā kitenga i puta i ngā kaiārahi pakihi i Aotearoa whānui. Hei tā Edwards, tētahi Kaitohu BDO e mahi ana i Kerikeri i Te Tai Tokerau, i uiuitia neke atu i te 150 o ngā kaiārahi, kaiwhakahere pakihi e tautuhi ana he toto Māori ō rātou, he Niu Tireni rānei nō te whakapapa Māori.

Ko te kitenga matua i puta i taua pūrongo ko tērā e kī ana e ngākaupai ana te 48% o ngā Kaiārahi pakihi Māori i ā rātou hua ā-pakihi. Ko tēnei te waeine iti rawa atu o te katoa, nō te inenga tuatahi i te pūrongo o 2022. “Ka mahitahi mātou ko ngā tōpūtanga iwi maha, ā, kei te pāngia te maha o rātou e ngā tapahitanga o te kāwanatanga me te mimititanga o ngā kirimana,” tā Edwards.

Ahakoa tana mārama ki te take mō te taparere i ngā hokotanga kāwana, nā te tino rahi o ngā nama, he uaua tonu te kite atu i te karawhiu ki te hunga kei te mura o te ahi. “He mamae, e tau rawa ana ki a Ngāi Māori”

“Tāpiri atu ki te pōturitanga i te ōhanga whānui, kei te tāmia te āheitanga ki te whakatutuki i ngā ratonga pērā i ngā wā o mua – ā, ka tino whiua ngā tāngata e whirinaki ana ki aua ratonga.”

Ko tētahi kitenga whai hāngai ki tēnā, ko te kōrero mō te oranga tangata, kei raro noa atu i ngā inenga o ngā pūrongo o mua, i te hekenga o te WHO-5 tatau mō ngā kaiārahi Māori e taka ana ki te 64. He mana nui puta i te ao tō te WHO-5 tauine, e ine ana i te āhua o te oranga, i te rua wiki kātahi anō ka pahure, ā, e mea ana a Edwards, ko tēnei tētahi o ngā inenga iti rawa atu, nō te orokohanga i te Mei o 2022.

Ahakoa te whakaaro he inenga taumaha tērā, hei tāna, ko te kōaro kē te kōrero pono, nā te whakatau kia upoko pakaru te karawhiu, kaua ko te tuku i te upoko kia tuohu. E whai tautoko ana taua whakaaro ki te tirohia te 63% o ngā kaiwhakahoki kōrero e matapae ana ka tipu te ngākaupai ki ā rātou hua ā pakihi i te nuinga o te wā, te katoa o te wā rānei, i ngā marama e ono e tū mai nei.

“Ko te mea tino whakamiharo, ina Māori ake te pakihi, ka ngākaupai ake te kaiārahi. Ko te hunga nō ngā pakihi neke atu i te 50% o aua pakihi nō te rangatira Māori te hunga ka ngākaupai ake mō te taha pūtea me ngā mahi whānui ā te pakihi, i tēnei wā, haere ake nei te wā, tēnā i te whānuitanga o ngā kaiwhakahoki kōrero,” te whāki a Edwards.

I tētahi kōrero ā-whitiāhua i waenganui i a rāua ko kairīpoata Mike McRoberts, i matapae a Edwards ka ahu mai taua pikitanga o te ngākaupai i te tūāpapa Māori, pērā i ngā hononga whānau, hononga hapori hoki, e tautoko ana i ā rātou mahi.

Ko te 63% o ngā kaiārahi o aua pakihi e puritia ana te nuinga e te Māori e mea ana he ngākaupai tonu ki ā rātou mahi whānui, ā, e ngākaupai ana te 47% ki ā rātou hua ā pūtea i tēnei wā. I te whānuitanga o te rōpū kaiwhakahoki kōrero, e ngākaupai ana te 48% ki ā rātou mahi whānui, ka mutu, 33% ō rātou ki ā rātou hua ā pūtea.

“Kei te kite tātou i te wairua whakahohe, ngākaupai hoki e pā ana ki te ao Māori, te ngākau titikaha ki te hāpai i te reo, me te reanga hou e tipu mai nei, e kawe ana i te kaha o te rangatahi,” hei tāna. Ko tā Edwards, mā te whakaputa i taua pūrongo, e hiahia ana a BDO ki te whakapakari i taua wairua, mā te hanga i tētahi ara kōrero, ara whakamārama hoki mō tētahi wāhanga nui o te ōhanga o Aotearoa, kāore i te tino rangahaua. Ko tētahi take nui o taua pūrongo ko ngā tohutohu hei āwhina i ngā pakihi ki te whakatere i ngā ngaru o te mākete i tēnei wā.

I te wā i pātaihia ai mō ngā inenga pakihi e whakapiki ana, e whakaheke ana hoki i te ngākaupaitanga, ka āhua ōrite ngā whakautu ā ngā kaiārahi pakihi Māori ki ērā a ētahi atu ahumahi, arā, ko ngā take ōhanga, te ia moni, me ngā hua ā moni ngā take kōhukihuki o te wā.

Ka kōrero a Edwards mō te mana o te tikanga tangata kaua ki ngā huamoni anake, ki te uia ia mō ngā rerekētanga o ngā pakihi-nā-te-Māori me ētahi atu pakihi i Aotearoa nei. Hei tāna, “Ka kitea i ngā tōpūtanga whānui, e mahi ana i ngā pou mahi huhua, he tikanga āhua ōrite ki ngā ratonga monihua-kore, arā, ko te kaupapa e kōkiri ana i ā rātou mahi, ka whai wāhi hoki te whānau ki ngā mahi, ko ngā hononga ki te taiao me ngā hapori anō he hoa patui.”

Ka whakamana tēnei pūrongo, ki tā te kaiārahi Māori titiro, he mea nui te mahitahi me te hoa patui hei whakatutuki i ō rātou whāinga pakihi, ko te 89% o rātou e mea ana he āhua, tino whakahirahira rānei aua take; ka tāpiri hoki tā Edwards kī, ka tohu rātou i te angitu mēnā rā ia, e manahau ana, e ora ana hoki ō rātou whānau. Heoi anō, he raru tūturu tonu te ‘ngote roro’ ā, ka whakapōreareatia ngā tikanga mahi i ēnei rā whīroki: Ka mea mai te tokomaha o ngā kaiārahi pakihi Māori, he pūkenga e tamō ana i ō rātou pakihi, ko tā te 31% ō rātou e tohu ana i te kōpaka o ngā tāngata whai pūkenga auaha, whai wheako hoki.

“Ko te mea whakarapa kē, e ahu atu ana ētahi tāngata ki tāwāhi kimi mahi ai, engari kei te pīrangi tonu ngā kaiārahi kia noho tonu mai ā rātou kaimahi, ki te taea,” tā Edwards.

Ahakoa ngā wero, e rū tonu ana tana manawa i te ngākau titikaha e kitea ana i te BDO Pūrongo Pakihi Māori 2024, me te hokinga mai o ngā rautaki whāinga-roa, whai muri i ngā kauroritanga i whakaea i ngā whāinga poto i ngā tau o te Kōwheori, kia ora tonu ai ngā pakihi. “He anamata angitu ki tua. Kua rite ngā pakihi Māori mō taua anamata, ko ngā tikanga me ngā mātāpono Māori hei whakaihuwaka ahakoa ngā piki me ngā heke. He tirohanga whānui e kōkirihia ana e ngākau titikaha, he whāinga-roa me te ngākaupai e ranea ana, ko aua taonga hoki hei pou mō te aupiki mau roa.”

Hei tirotiro i ētahi atu kōrero matua, me ngā tohutohu pakihi whai hua, tirohia te katoa o te BDO Pūrongo Pakihi Māori 2024.