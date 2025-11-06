Advertisement
Home / Sport / Rugby / Super Rugby

Super Rugby Pacific squads: All Blacks captain Scott Barrett to take non-playing sabbatical in 2026

NZ Herald
5 mins to read

Herald rugby reporter Liam Napier joins us from Edinburgh ahead of the weekend clash.
The Crusaders will be without Scott Barrett for most of their Super Rugby Pacific title defence, with the All Blacks captain set to take a non-playing sabbatical in 2026.

Barrett, 31, has exercised a clause in his contract that will allow him to take an extended period of leave after

