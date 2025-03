Live updates and commentary of the Super Rugby Pacific clash between Moana Pasifika and the Chiefs in Pukekohe.





Click here for coverage from the ACC team.

Moana Pasifika team to face Chiefs

Moana Pasifika: Abraham Pole, Millennium Sanerivi, Sione Mafile’o, Tom Savage (c), Allan Craig, Ola Tauelangi, Miracle Faiilagi, Semisi Tupou Ta’eiloa, Jonathan Taumateine, Patrick Pellegrini, Kyren Taumoefolau, Lalomilo Lalomilo, Pepesana Patafilo, Losi Filipo, William Havili.

Bench: Sama Malolo, Tito Tuipulotu, Chris Apoua, Michael Curry, Semisi Paea, Melani Matavao, Tevita Ofa, Tuna Tuitama.

Chiefs team to face Moana Pasifika

Chiefs: Jared Proffit, Bradley Slater, Reuben O’Neill, Naitoa Ah Kuoi, Tupou Vaa’i, Samipeni Finau, Kaylum Boshier, Luke Jacobson (c), Xavier Roe, Damian McKenzie, Leroy Carter, Gideon Wrampling, Daniel Rona, Emoni Narawa, Shaun Stevenson.

Bench: Samisoni Taukei’aho, Aidan Ross, Sione Ahio, James Thompson, Jahrome Brown, Cortez Ratima, Josh Jacomb, Quinn Tupaea.