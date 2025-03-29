All the action as the Crusaders host Moana Pasifika in Christchurch.
Team lists
Crusaders: 1. George Bower 2. Ioane Moananu 3. Fletcher Newell 4. Scott Barrett 5. Jamie Hannah 6. Cullen Grace 7. Ethan Blackadder 8. Fletcher Anderson 9. Noah Hotham 10. James O’Connor 11. Macca Springer, 12. David Havili (c), 13. Dallas McLeod 14. Chay Fihaki 15. Will Jordan.
Bench: 16. Codie Taylor 17. Tamaiti Williams 18. Seb Calder 19. Quinten Strange 20. Xavier Saifoloi 21. Mitchell Drummond, 22. Rivez Reihana 23. Levi Aumua.
Unavailable: George Bell (foot), Dom Gardiner (hamstring), Johnny McNicholl (hamstring), Finlay Brewis (shoulder – season), Kershawl Sykes-Martin (knee), Kyle Preston (ribs), Braydon Ennor (hamstring).
Moana Pasifika: 1. Tito Tuipulotu 2. Millennium Sanerivi 3. Feleti Sae-Ta’ufo’ou 4. Samuel Slade 5. Allan Craig 6. Miracle Faiilagi 7. Semisi Paea 8. Ardie Savea (c) 9. Jonathan Taumateine 10. Patrick Pellegrini 11. Solomon Alaimalo 12. Lalomilo Lalomilo 13. Pepesana Patafilo 14. Tevita Ofa 15 William Havili.
Bench: 16. Sama Malolo 17. Abraham Pole 18. Chris Apoua 19. Tom Savage 20. Alamanda Motuga 21. Melani Matavao 22. Jackson Garden-Bachop 23. Tuna Tuitama.
Unavailable: Danny Toala (knee), James Lay (elbow), Julian Savea (knee), Kyren Taumoefolau (shoulder), Losi Filipo (shoulder), Lotu Inisi (hamstring), Michael Curry (shoulder), Samiuela Moli (hamstring), Semisi Tupou Ta’eiloa (quad), Sione Havili Talitui (ankle).