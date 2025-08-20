Advertisement
Women’s Rugby World Cup: Squads, full schedule, how to watch – all you need to know

NZ Herald
10 mins to read

The Black Ferns celebrate the win in the Rugby World Cup 2021 final. Photo / Dean Purcell.

The 2025 Women’s Rugby World Cup begins on Saturday when hosts England play USA at the Stadium of Light. Here’s all you need to know about the tenth edition of the World Cup.

Black Ferns schedule

Monday 25 August

Black Ferns v Spain, 4.30am, York Community Stadium

Monday, September 1

Save