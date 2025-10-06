Advertisement
Advertise with NZME.
Home / New Zealand

Dominion Road store robbed by group armed with hammers, police allege

NZ Herald
Quick Read

A group of men involved in an aggravated robbery allegedly carried hammers into a central Auckland store. Photo / File

A group of men involved in an aggravated robbery allegedly carried hammers into a central Auckland store. Photo / File

A group of men armed with hammers were involved in an aggravated robbery of a central Auckland store.

Detective Senior Sergeant Rebecca Kirk said police are investigating an aggravated robbery at a Dominion Rd shop at 11.43am today.

Kirk said police received a report up to five

Advertisement
Advertise with NZME.
Save