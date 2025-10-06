Dominion Road store robbed by group armed with hammers, police allege
A group of men involved in an aggravated robbery allegedly carried hammers into a central Auckland store. Photo / File
A group of men armed with hammers were involved in an aggravated robbery of a central Auckland store.
Detective Senior Sergeant Rebecca Kirk said police are investigating an aggravated robbery at a Dominion Rd shop at 11.43am today.
Kirk said police received a report up to five
men carrying weapons, believed to be hammers, entered the store.
A number of items were taken before the group fled in a vehicle, she said.