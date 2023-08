How the schedule works for the Rugby World Cup in Paris.

POOLS

Pool A

France, New Zealand, Italy, Uruguay, Namibia

Pool B

Ireland, South Africa, Scotland, Tonga, Romania

Pool C

Wales, Australia, Fiji, Georgia, Portugal

Pool D

England, Argentina, Japan, Manu Samoa, Chile

THE DRAW

SATURDAY SEPTEMBER 9

7.15am, All Blacks v France, Saint-Denis

11pm, Italy v Namibia, Saint-Étienne

SUNDAY SEPTEMBER 10

1.30am Ireland v Romania, Bordeaux

4am Australia v Georgia, Saint-Denis

7am England v Argentina, Marseille

11pm Japan v Chile, Toulouse

MONDAY SEPTEMBER 11

3.45am South Africa v Scotland, Marseille

7am Wales v Fiji, Bordeaux

FRIDAY SEPTEMBER 15

7am France v Uruguay, Lille

SATURDAY SEPTEMBER 16

7am All Blacks v Namibia, Toulouse

SUNDAY SEPTEMBER 17

1am Samoa v Chile, Bordeaux

3.45am Wales v Portugal, Nice

7am Ireland v Tonga, Nantes

MONDAY SEPTEMBER 18

1am South Africa v Romania, Bordeaux

3.45am Australia v Fiji, Saint-Étienne

7am England v Japan, Nice

THURSDAY SEPTEMBER 21

3.45am Italy v Uruguay, Nice

FRIDAY SEPTEMBER 22

3.45am France v Namibia, Marseille

SATURDAY SEPTEMBER 23

3.45am Argentina v Samoa, Saint-Étienne

SUNDAY SEPTEMBER 24

Midnight Georgia v Portugal, Toulouse

4.45am England v Chile, Lille

8am South Africa v Ireland, Saint-Denis

MONDAY SEPTEMBER 25

4.45am Scotland v Tonga. Nice

8am Wales v Australia, Lyon

THURSDAY SEPTEMBER 28

4.45am Uruguay v Namibia, Lyon

FRIDAY SEPTEMBER 29

8am Japan v Samoa, Toulouse

SATURDAY SEPTEMBER 30

8am All Blacks v Italy, Lyon

SUNDAY OCTOBER 1

2am Argentina v Chile, Nantes

4.45am Fiji v Georgia, Bordeaux

8am Scotland v Romania, Lille

MONDAY OCTOBER 2

4.45am Australia v Portugal, Saint-Étienne

8am South Africa v Tonga, Marseille

FRIDAY OCTOBER 6

8am All Blacks v Uruguay, Lyon

SATURDAY OCTOBER 7

8am France v Italy, Lyon

SUNDAY OCTOBER 8

2am Wales v Georgia, Nantes

4.45am England v Samoa, Lille

8am Ireland v Scotland, Saint-Denis

MONDAY OCTOBER 9

Midnight Japan v Argentina, Nantes

4.45am Tonga v Romania, Lille

8am Fiji v Portugal, Toulouse

SUNDAY OCTOBER 14

4am Winner Pool C v RU Pool D, Marseille

8am Winner Pool B v RU Pool A, Saint-Denis

MONDAY OCTOBER 15

4am Winner Pool D v RU Pool C, Marseille

8am Winner Pool A v RU Pool B, Saint-Denis

SATURDAY OCTOBER 21

8am Semifinal 1 - Winner QF 1 v QF 2, Saint-Denis

SUNDAY OCTOBER 22

8am Semifinal 2 - Winner QF 3 v QF 4, Saint-Denis

SATURDAY OCTOBER 28

8am Bronze final, Saint-Denis

SUNDAY OCTOBER 29

8am Final, Saint-Denis

Get full coverage of the Rugby World Cup.