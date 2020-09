Taranaki Ayrshire breeders who featured in the recent Ayrshire NZ national awards included the following:

National Awards for 2018/19 season:

Mayfield Trophy - Overall top producing herd: G and J Glentworth, 223 cows, 630kg MS.

CEC Webb Trophy - breeder of highest BW bull: A and H Jane, Southwind Jacks Quintin

Carmelglen Trophy - highest cow on PW: Gillingham Downs Family Trust- S and D Honeyfield, Te Matai 12-6 B6-7

Semayr Top BW herd award: Ward 5- The Hardcase Family Trust- D. Gordon.

National progeny competitions:

Dairycare SCC competition: Overall winner - Western Heights Partnership - L and P Megaw.

Agrifeeds Don Hutchings Memorial Troph y- 5 daughters: 1. G and J Glentworth, Sanrosa Danny Boy; 2. G and J Glentworth, Ojaniityn Rumba; 3. G and J Glentworth, Sammatin Valpas.

Dalemere Farms Trophy - 10 daughters: G and J Glentworth, Asmo Tossiko.

Taranaki Ayrshire Club 2020 Production Competition Results:

Lane Trophy - 3x 2 year olds by Taranaki bred sire: 1. G and J Glentworth Sanrosa Dynamo 575.6 kg MS ave. 2. D and K Perrett Sentinal Mr Jumper 444.66 kg MS. 3. S and D Honeyfield Southwind Jacks Quintin 346.6 kg MS

Taranaki Breeders Trophy - top producing cow: 1. G and J Glentworth Sanrosa Della 1785 ET 869.7 kg MS/287 days (Maturity Equivalent). 2. G and J Glentworth Sanrosa Dumino S3A 16309 860.7 kg MS/302 days (M.E.) 3. G and J Glentworth Sanrosa Ivy 16193 845.88 kg MS/271 days (M.E.)

Snowline Challenge Trophy - top producing herds (2018/2019 season):

Up to 100 cows: A and H Jane 394MS/241 days

100-200 cows: D and K Perrett 424MS/255 days

200-300 cows: G and J Glentworth 630MS/286 days

Una and Guy Frederickson Trophy - top producing 2 year old: 1. G and J Glentworth Sanrosa Della 1785 ET 669kg MS/287 days. 2. G and J Glentworth Sanrosa Sara 1781 634kg MS/301 days. 3. G and J Glentworth Sanrosa Della 175129 ET 630kg MS/295 days

Top producing 3 year old: 1. G and J Glentworth Sanrosa Dumino S3A 309 755kg MS/302 days. 2. G and J Glentworth Sanrosa Ivy 16193 742kg MS/271 days. 3. G and J Glentworth Sanrosa Della 1697 724kg MS/284 days

Top producing 4 year old: 1. G and J Glentworth Sanrosa Gazel 15144 779kg MS/298 days. 2. G and J Glentworth Sanrosa Daffy 15285 758kg MS/304 days. 3. G and J Glentworth Southwind Oma Showqueen ET 749kg MS/284 days.

Top producing 5-9 year olds: 1. G and J Glentworth Sanrosa Harts 13211 835kg MS/290 days. 2. G and J Glentworth Sanrosa Snowie 11260 ET 827kg MS/285 days. 3. G and J Glentworth Sanrosa Irish 14191 812kg MS/261 days.

Top producing cow 10 years plus: 1. G and K Peters Southwind Eds Zoe 790kg MS/304 days. 2. G and J Glentworth Sanrosa Lantern 09262 766kg MS/279 days. 3. G and K Peters Rock View Mika Impress S3A 758kg MS/295 days.