Napier City Council: Richard McGrath (Mayor), Roger Brownlie*, Keith Price, Sally Crown, Greg Mawson, Craig Morley*, Te Kira Lawrence*, Graeme Taylor, Ronda Chrystal, Nigel Simpson, Shyann Raihania*, Whare Isaac-Sharland*.
Hastings District Council: Wendy Schollum (Mayor), Derek Nowell-Usticke*, Alwyn Corban, Hana Montaperto-Hendry, Steve Gibson*, Michael Fowler, Yvonne Lorkin*, Kevin Watkins, Callum Ross*, Simon Nixon, Nick Ratcliffe*, Henare O’Keefe*, Elisha Milmine*, Heather Te Au-Skipworth, Kellie Jessup, Siiam Daniel*.
Central Hawke’s Bay District Council: Will Foley (Mayor)*, Gerard Minehan, Kelly Annand, Jerry Greer, Brent Muggeridge, Kate Taylor, Todd Chote*, Pip Burne, Kirsty Lawrence*, Amiria Nepe Apatu*.
Tararua District Council: Scott Gilmore (Mayor), Steve Wallace, Erana Peeti-Webber, Sharon Wards, Alison Amboy*, Elisabeth Kennedy*, Peter Johns, Peter Naylor*, Chris Corlett*, Keshaan Te Waaka*.
Wairoa District Council: Craig Little (Mayor), Jeremy Harker, Roz Thomas, Sara Bird*, Trevor Teotaia Hirini Waikawa*, Benita Cairns, Michelle Tahuri*.
Hawke’s Bay Regional Council: Di Roadley, Neil Kirton, Louise Parsons*, Hinewai Ormsby, Jerf van Beek, Jock Mackintosh, Sophie Siers, Conrad Waitoa*, Michelle McIlroy*, Tony Kuklinski*.