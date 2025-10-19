Advertisement
Hawkes Bay Today

Local elections 2025: Deputy mayors chosen for Napier, Hastings, Wairoa; final regional councillor elected

Multimedia journalist·Hawkes Bay Today·
4 mins to read

Hastings' new Mayor and Deputy Mayor partnership, Wendy Schollum and Michael Fowler. Photo / HDC

The deputy mayors for Napier, Hastings and Wairoa have been chosen.

Councillors Sally Crown (Napier), Michael Fowler (Hastings) and Benita Cairns (Wairoa) have been announced to serve as deputy mayors for the next three years.

The three have not served as deputy mayors before.

Central Hawke’s Bay and Tararua district

