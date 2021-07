Bay of Plenty club rugby results and draws

FILE

Bay of Plenty club rugby results for Saturday July 17:

Premier 1:

Te Puna 28 vs 3 Ngongotahā

Rangiuru 17 vs 24 Whakarewarewa

Tauranga Sports 20 vs 12 Mount

Greerton Marist 14 vs 0 Te Puke

Premier 2:

Ōpōtiki 14 vs 22 Rangataua

Arataki 16 vs 10 Kahukura

Waikite 13 vs 47 Rotoiti

Marist St Michael's 5 vs 14 Judea

Premier Development 1:

Te Puna 12 vs 6 Ngongotaha

Rangiuru 7 vs 22 Whakarewarewa

Tauranga Sports 14 vs 0 Mount

Greerton Marist 10 vs 10 Te Puke

Premier 2 Development:

Eastern Pirates 0 vs 14 Rotoiti

Ōpōtiki 5 vs 22 Rangataua

Arataki 5 vs 5 Kahukura

Marist St Michael's 12 vs 20 Judea

WBOP Senior Reserves Rnd 2:

Eastern Districts 0 vs 0 Katikati

Greerton Marist Colts 7 vs 25 Greerton Senior Reserves

Matakana Island 5 vs 22 Tauranga Sports

Pāpāmoavs BYE

EBOP Senior Reserves (Minor Championship):

Ruatoki Senior Reserves 5 vs 13 Matata Seniors

EBOP Senior Reserves (Major Championship):

Paroa 13 vs 10 Ruatoki

Whakatane Marist 5 vs 8 Te Teko

Draw for Saturday July 24

Premier 1: (kick off 2.45pm)

Te Puna v Greerton @ Maramatanga Park: Field 1

Te Puke Sports v Tauranga Sports @ Murray Salt Stadium

Mount v Whakarewarewa @ Blake Park

Ngongotahā v Rangiuru @ Ngongotaha Domain

Premier 2: (kick off 2.45pm)

Arataki v Rangataua @ Arataki Park

Ōpōtiki v Waikite @ Princess St Reserve

Kahukura v Marist @ Kuirau Park

Rotoiti v Judea @ Emery Park

Premier Development 1: (kick off 1pm)

Te Puna v Greerton @ Maramatanga Park

Te Puke v Tauranga @ Murray Salt Stadium

Ngongotahā v Rangiuru @ Ngongotaha Domain

Mount v Whakarewarewa @ Blake Park

Premier Development 2: (kick off 1pm)

Arataki v Rangataua @ Arataki Park

Ōpōtiki v Eastern Pirates @ Princess St Reserve

Kahukura v Marist @ Kuirau Park

Rotoiti v Judea @ Emery Park

WBOP Senior Reserves (Round 2)

Greerton Senior Reserves v Matakana Island @ Greerton Park 1 1pm kick off

Greerton Colts v Katikati @ Greerton Park 2 1pm kick off

Pāpāmoa v Tauranga Sports @ Gordon Spratt Reserve 2.45pm kick off

Eastern Districts v BYE