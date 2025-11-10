Advertisement
Gisborne’s Brezz’N’ Darts Summer League results

Big wins and tight tussles were the order of the night at the Brezz'N' Darts Summer League last Thursday. Team wins went to We'redozes, Warriors, TKBC, The Flight Crew and Kaos.

INDIVIDUAL RESULTS

180s: Cris Kiri (The Flight Crew) 2; Mihi Awatere (Wer’edozes); Leroy Eyles (The Brothers); Ange Leach (Baaaby Sharks); Api Charlie (Kaos).

Highest start, men: 170 - Shiloh Henry (Kaos).

Highest start, women: 122 - Ripeka Te Kira (Ruahine Bratz)

Highest finish, men: 101 - Dave Johnson (TKBC).

