Most tons, men: 21 - Apanui Kaiwai (The Flight Crew).
Most tons, ladies: 21 - Mihi Awatere (Wer’edozes).
TEAM RESULTS
Wer’edozes 13 Tk Rollaz 8: I. Thompson 100 (4), M. Lee 140, 100, M. Awatere 180, 140 (2), 122, 121 (2), 100 (15), A. Cashmore 140, 128, 121 92), 100st, 100 (11), T. Tuhi 140 (3), 125, 102st (2), 100 (9), A. Brown 140 (2), 132, 100, D. Murray 140, 135, 120 (2), 115, 102st, 100 (3), B. Hollis 140 (2), 137, 118, 105, 104st, 100.
Warriors 12 Lions 9: C. Stevens 140, 120st, 100 (9), A. Bacatot 140, 130st, 121 (2), 115st, 107, 100 (3), F. Stevens 140 (2), 121, 120st (2), 100 (3), H. Stevens 121, 116, 102, L. Groenewald Jnr 120, L. Groenewald Snr 132, 121, 120st, 119, 115st, 100st, 100 (6), J. Groenewald 132, 125, 100st, 100 (5), M. Price 160, 140 (2), 128, 120, 100 (9), D. Allen 121, 100.
TKBC 19 Ruahine Bratz 2: H. Kupa Jnr 140, 120, 100 (3), W. Moeke 138, 120, 100st, 100 (2), T. Brown 120, 100 (2), D. Johnson 121, 120, 101fn, 100 (4), J. Smith 140, 121, 101st, 100, R. Kahaki 120, 101, R. Davis 100, R. Te Kira 122st, 120st, 100 (2).
The Flight Crew 11 The Brothers 10: C. Kiri 180 (2), 140 (2), 135st, 135, 120st, 101st, 100st, 100 (10), N. Fox 140, 115, 100 (4), A. Kaiwai 140 (3), 131, 125st, 119st, 107st, 105st (2), 100 (12), J. Barbarich 125, 100st (2), 100 (4), T. Kiri 128, 112, T. Eyles 140 (2), 125, 100 (9), L. Eyles 180, 125st, 125, 121, 120st, 110st (2), 105st, 101st, 100 (5), CJ Lewis-Brown 140 (2), 136, 125, 120, 113, 112st, 100 (4), B. Brown 140 (2), 135, 120st, 100 (4).
Baaaby Sharks 2 Kaos 19: A. Leach 180, 135, 120, 100 (2), J. Brown 140, R. Hare 162, 120, 100 (3), B. Kupa 122, T. Duncan 140, 134, 121, 105, 100 (8), A. Charlie 180, 140 (2), 133, 125, 114, 100 (8), S. Henry 170st, 140, 100 (4), W. Edwards 1400 (2), 125, 122, 100 (5).
Deferred game (November 12): Kahutia Boys v Bullseye Babez.
Draw for November 13 - Brezz’N’ Dart Hall: Lions v Kahutia Boys; Bullseye Babez v Baaaby Sharks; TKBC V Warriors; Ruahine Bratz v The Flight Crew.
Waikohu Sports Club: Kaos v Wer’edozes; The Brothers v Tk Rollaz.