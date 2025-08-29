FRIDAY, August 22 – Vixen Pairs 3 (Howell Movement): Glenys Evans/Ann McCombe 62.92; Patricia Corson/Anne Roberts 60.48; Liston Meintjes/Noel Minnaar 58.10; Elizabeth Jackson/Margaret Amor 56.67; Dean Robertson/Vicki Taylor 55.24; Bette Parker/Annabelle Sutton 54.29.
MONDAY, August 25 – Sean Shivnan Pharmacy Championship Pairs 7 (Howell Movement): Stephen Francks/Amanda Matthews 62.50; AnnMcCombe/Eileen Lee 62.50; Pippa Williams/Helen Kerisome 56.94; Hans van der Kuijl/Katrine Matthews 53.82; Anne Roberts/Glenys Evans 53.82; Bette Parker/Beverley Evans 52.43.
WEDNESDAY, August 27 – Bayleys Championship Pairs 7
North/South: Ann McCombe/Vicki Taylor 62.80; Carolyn McMurray/Elizabeth Jackson 55.65; Bette Parker/Beverley Evans 55.65; Frank Roach/Raewynne Cook 54.76.
East/West: Margaret Amor/Brian Amor 60.32; Joy Marden/Liston Meintjes 58.74; Kay Crosby/Lynsey Bartlett 55.03; Glenys Evans/Katrine Matthews 52.65.