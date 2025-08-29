Advertisement
Advertise with NZME.

Gisborne Bridge Club results: Ann McCombe features in three days’ results

Gisborne Herald
Quick Read

Photo / NZME

Photo / NZME

Advertisement
Advertise with NZME.

FRIDAY, August 22 – Vixen Pairs 3 (Howell Movement): Glenys Evans/Ann McCombe 62.92; Patricia Corson/Anne Roberts 60.48; Liston Meintjes/Noel Minnaar 58.10; Elizabeth Jackson/Margaret Amor 56.67; Dean Robertson/Vicki Taylor 55.24; Bette Parker/Annabelle Sutton 54.29.

MONDAY, August 25 – Sean Shivnan Pharmacy Championship Pairs 7 (Howell Movement): Stephen Francks/Amanda Matthews 62.50; Ann

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save