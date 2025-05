PREMIER GRADE

At the Oval, for the Graeme Allen Memorial Cup: Enterprise Cars OBM 32 (Qkylau Leach 2, Jope Lido, Jokatama Cewa, Josaia Bosaka tries; Austin Brown pen, 2 con) Larsawn Ngatapa 27 (Mosese Bulicakau 2, Jonathan Taylor, Lachie Johnson, Atonio Walker-Leawere tries; Tim Haldane con). HT: OBM 29 Ngatapa 7.

Tapuae Sports Ground: Kahu Scaffolding Tapuae 0 East Coast Farm Vets YMP 39 (Quaydon Chaffey-Kora 2, Anthony Karauria 2, Matt Rutene, Nashwen Mouton, Shayde Skudder tries; Skudder con, Mitchell Purvis con). HT: Tapuae 0 YMP 22.

The Oval: Earthwork Solutions High School Old Boys 60 (Leka Palusa 3, Te-Reimana Gray 2, Jack Truelock 2, Puhi Tau, Siope Piukana, Cohen Loffler tries; Cory Reihana 3 con, Matt Rutene 2 con) Kevin Hollis Glass Tūranga Pirates 27 (Paula Tatafu 2, Tevita Matangi Kavai, Jay Fangupo, Moeaki Mosaati tries; Avia Ropati con). HT: HSOB 36 Pirates 10.

Taste One Most Valuable Player awards: Braedyn Grant (OBM), Latrell Walker (Ngatapa), Atonio Marewai (Tapuae), Anthony Karauria (YMP), Petelo Palusa (HSOB), Paula Tatafu (Pirates).

SENIOR 1

At Barry Park: Tamatea R & M YMP Bumbles 20 (Tuhakia Stewart 2, Elijah Munro tries; Legion Taingahue pen, Stewart con) Nuhaka V8s 31 (Hesty Ika 2, Tahuwaka Edwards 2, Kava Tupe tries; Edwards 2 pen). HT: YMP 10 Nuhaka 19.

The Oval: Earthwork Solutions HSOB 0 Mahia RFC 57 (Clint Taumata-Albert 2, Stephen Blake 2, Kingston Hall, John Reo, Parys Kingi-Wyllie, Te Aramoana Brady, Pauro Erkell tries; Erkell 6 con). HT: HSOB 0 Mahia 24.

Players of the day: Renata Wyllie (YMP), Nathaniel Solomon (Nuhaka), Martin Worndl (HSOB), Clinton Taumata-Albert (Mahia).

Heke-o-Te-Rangi Blackbee Contractors Ngati Porou East Coast men’s competition, week 3

At Kahuitara, Whareponga: Hikurangi 24 (Te Aotahi Tuhaki, Te Mana Barbarich, Shannon Rimene, Tatai Manuel tries; Kris Palmer con, Te Aho Morice con) Uawa 26 (BJ Sidney 2 tries; Carlos Kemp 4 pen, 2 con). HT: Hikurangi 14 Uawa 13.

George Nepia Memorial Park: Rangitukia, Waiapu 39 (Mahue Mauheni 4, Greyson Mauheni, Pakanga Te Whitu, Wayne Kahaki tries; Mahue Mauheni con, Hamuera Moana con) Waima 24 (Troy Wharepapa, Kahu Kahaki, Slade Tiopira, Uzziah Parata tries; Tiopira 2 con). HT: Waiapu 10 Waima 12.

Hatea-a-rangi Memorial Domain, Tokomaru Bay: Tokomaru Bay United 12 (Andrew Williams, Harry Papuni tries; Mahara Kururangi con) Tokararangi 25 (Pamona Samupo, Piripi Reid, Mohi Bartlett, Manaaki Te Ngahue tries; Rapata Haerewa pen, con). HT: Tokomaru Bay United 7 Tokararangi 8.

Te Kura Kaupapa Mana Maori o Whangaparaoa, Cape Runaway, for the Jury Harrison Memorial Cup: Tihirau Victory Club 41 (Micky Huriwaka, Haimona Waititi, Solomone Vaka, Tawhai Tanirau-Wickliffe, Treymaine Butler, Milan Milosevic, Te Kahu Kiel tries; Butler con, Milosevic con, Kiel con) defended the Jury Harrison Memorial Cup v Ruatōria City 14 (Tanetoa Parata 2 tries; Nathaniel Fox 2 con). HT: TVC 29 Ruatōria City 0.

Player of the Day awards: Te Mana Barbarich (Hikurangi), Te Atapo Kirikiri (Uawa), Mahue Mauheni/Tawhai Tanirau-Wickliffe (Waiapu), Troy Wharepapa (Waima), Tom Heavey (Tokomaru Bay United), Nate Huriwai (Tokararangi), Micky Huriwaka (TVC), Tanetoa Parata (Ruatōria City).

Enterprise Cars NPEC Wāhine club competition, week 3

At Te Kura Mana Māori o Whangaparāoa, Cape Runaway: Tihirau Victory Club 64 (Dane-a Kopa 7, Whaiora Kopa 2, Sarah Waititi, Te Ipo Matchitt, Destiny Kenworthy-Keelan tries; Alexis Koopu con, Alizay Grant con) Ruatōria City 7 (Brianna Te Rauna try; Rena-Deane Goldsmith con). HT: TVC 31 Ruatōria City 7.

George Nepia Memorial Park, Rangitukia: Waiapu 25 (Lily Rudland 2, Rakai Papuni-Hoepa, Nikita Wharehinga, Whai Bishop tries) Tokararangi 17 (Kalani Broughton-Pakaru, Theresa Wawatai, Te Kura Ngata-Aerengamate tries; Maraea Green con). HT: Waiapu 10 Tokararangi 5.

Player of the Day awards: Te Ipo Matchitt (TVC), Sheldyn Campbell (Ruatōria City), Kamoe Paki (Waiapu), Kahurangi Delamere (Tokararangi).