Advertisement
Advertise with NZME.
Home / Gisborne Herald / Sport

Turanganui–a-Kiwa Darts Association results

Gisborne Herald
3 mins to read

Chris Stevens and Cris Kiri topped the ton lists at Turanganui-a-Kiwa with 23 each.

Chris Stevens and Cris Kiri topped the ton lists at Turanganui-a-Kiwa with 23 each.

Advertisement
Advertise with NZME.

Results from Turanganui-a-Kiwa Darts Association competition on September 25 –

INDIVIDUAL HIGHLIGHTS

180s: Henare Kupa (Dart Teros); Irie Eyles, Leroy Eyles (Panthers); Braiden Hollis, Bobby Brown, Frankie Stevens, Chris Stevens (The Kennel); Riley Horsfield, Shay Barber, Tane Hewett (Kahutia Boys).

Highest start, men (180): Chris Stevens, Braiden Hollis

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save