Highest finish, men (128): Wix Moeke (Dart Teros).

Most tons, men (23): Chris Stevens (The Kennel), Cris Kiri (Tigers).

Most tons, women (15): Nyoka Fox (Hummingbirds).

TEAM RESULTS

The Kennel 16 Hummingbirds 1: B. Hollis 180st, 140 (2), 114, 100st; B. Brown 180, 140 (2), 123, 100st (2), 100 (11); F. Stevens 180, 140st, 140 (2), 125st, 125, 115 (2), 103, 100st, 100 (3); C. Stevens 180st, 140 (2), 135 (2), 125 (2), 105, 100st, 100 (14); N. Fox 140, 115, 101st, 101, 100st, 100 (1); K. White 100 (7), C. Woods 129, 116, 114, 104, 100; A. Armstrong 121, 112, 120, 100st (2).

Tk Rollaz 16 Whanukz 1: T. Tuhi 140st, 140, 134, 121f, 100st (2), 100 (11); C. J. Lewis-Brown 140 (2), 137, 132, 126st, 124, 123, 100 (4); D. Murray 147, 140st (3), 140 (4), 135, 134, 125 (2), 121, 120, 100st, 100 (7); F. Waihape 140st, 140 (4), 130st, 100st (2), 100 (5); M. Awatere 100st, 100 (2); J. Waikawa 140st, 140, 133, 100 (3); P. Waihape 140 (4), 138, 125st, 121, 100st (2), 100 (10); M. Lee 140, 113.

Lions 5 Tigers 12: L. Groenewald Snr 140 (3), 100st, 100 (11); J. Groenewald 115; D. Allen 140st, 100 (11); C. Kiri 140st, 140 (6), 135 (2), 115, 108, 103, 100st, 100 (10); S. Ratima 140st, 140, 126, 125, 121, 118, 115, 105, 103, 100 (6); R. Ratima 133 (2), 117, 105st, 104, 101, 100; J. White 140, 125st, 125, 123st, 123, 121st, 121, 101, 100st, 100 (6).

Dart Teros 2 Panthers 15: T. Moeke 140, 115, 100 (3); H. Kupa Jnr 180, 140, 125, 121 (2), W. Moeke 156st, 140, 125 (2), 108f, 100st, 100 (4); H. Kupa Snr 123, 121, 100st, 100 (2); I. Eyles 180st, 140st, 140 (6), 125st, 125, 102, 100st (3), 100 (7); T. Eyles 140st (2), 140 (4), 136, 100st, 100 (10); L. Eyles 180, 140, 131, 122,120, 100st, 100 (11); W. Edwards 140st, 140 (4), 135, 118f, 100st, 100 (8).

Ruahine 15 Kahutia Boys 2: A. Cashmore 160, 140, 125, 121, 103, 100st, 100 (10); M. Awatere 140 (7), 135, 121 (3), 100st, 100 (11); T. Te Kira 140 (2), 121, 117, 100st (3), 100 (13); R. Te Kira 134, 125, 121, 100; R. Horsfield 180, 140 (2), 135, 125 (2), 100st, 100; S. Barber 180, 140, 125, 121st, 121, 100 (10); T. Hewett 180st, 140st (2), 140 (2), 138, 125, 100 (9); K. Ria 140, 134, 121, 100 (3).