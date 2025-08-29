Advertisement
Advertise with NZME.

Turanganui-a-Kiwa Darts Association results

Gisborne Herald
3 mins to read

Three 180s for Cris Kiri, 27 tons for Bobby Brown in this week's darts results.

Three 180s for Cris Kiri, 27 tons for Bobby Brown in this week's darts results.

Advertisement
Advertise with NZME.

INDIVIDUAL HIGHLIGHTS

180s: Cris Kiri 3, John Love 2 (Tigers); CJ Lewis-Brown 2 (Tk Rollaz); Wix Moeke (Dart Teros); Willie Edwards (Panthers); Braidyn Hollis (The Kennel); Tane Hewitt, Riley Horsfield, Kereopa Ria (Kahutia Boys).

Highest start, men (180): Wix Moeke (Dart Teros); CJ Lewis-Brown (Tk Rollaz).

Highest

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save