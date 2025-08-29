Most tons, men (27): Bobby Brown (Panthers).
Most tons, women (15): Mihi Awatere (Ruahine).
TEAM RESULTS
Ruahine 11 Dart Teros 6: J Smith 140, 121, 100 (3); M Awatere 140, 125, 100st (3), 100 (10); A Cashmore 140st, 140 (4), 130f, 121, 106f, 100 (13); T Te Kira 140st, 140 (3), 135, 125, 120, 100st, 100 (6); T Moeke 140 (2), 134, 121, 102, 101, 100 (4); H Kupa Jnr 138, 135 (2), 125, 100st, 100 (9); W Moeke 180st, 140 (2), 128, 121, 100st (2), 100; H Kupa Snr 140st, 140, 125, 123, 121, 100 (5).
Lions 1 Tk Rollaz 16: L Groenewald Snr 145, 140st, 140, 125, 121 (3), 119, 100st (2), 100 (5); L Groenewald Jnr 115; D Allen 125, 100 (5); J Groenewald 140, 120, 100 (4); D Murray 160, 140 (5),137, 120, 105, 100st (2), 100 (5); F Waihape 140st, 140 (2), 121, 120 (2), 100 (9); T Tuhi 140 (3), 135f, 125 (3), 121 (2), 102, 100st (2), 100 (13); CJ Lewis-Brown 180st, 180, 125, 121, 120st, 120, 101, 100st, 100 (5).
Tigers 16 Hummingbirds 1: C Kiri 180 (3), 140 (4), 135st, 125st, 125, 123, 121st, 121, 100st, 100 (10); J White 140st, 140 (3), 121st (3), 121, 100st (2), 100 (11); J Love 180 (2), 140 (4), 123, 100st (2), 100 (5); R Ratima 114, 100; K White 140, 140, 134, 105, 100 (6); T Kiri 126, 125; B Kupa 126; L Edwards 100.
The Kennel 6 Panthers 11: C Stevens 140st, 140 (3), 117, 100st, 100 (6); F Stevens 140st, 140 (3), 134, 125st, 120, 105, 100 (10); H Stevens 121 (2), 104, 100; B Hollis 180, 140 (2), 125, 120, 118, 100st (2), 100 (4); T Eyles 140 (2), 125, 121, 105, 102f, 100st (3), 100 (8); S Henry 140, 137, 133, 122, 121, 118, 102, 100; W Edwards 180, 140st (2), 140 (2), 125 (2), 123st, 100 (8); B Brown 140st, 140 (7), 125 (2), 134, 120, 114, 100st (2), 100 (12).
Kahutia Boys 12 Whanukz 5: T Hewitt 180, 129st, 121, 110, 100 (2); R Horsfield 180, 140, 129, 125st, 125, 115, 100st, 100 (8); S Barber 140st, 140, 121 (3), 100 (5); K Ria 180, 140 (3), 120, 107, 100st, 100 (9); C Waikawa 140, 126st, 111f, 100st, 100 (5); M Waihape 140, 108; P Waihape 136, 133, 127, 121 (2); 100st (3), 100 (5); J Waihape 132, 100 (5); J Waikawa 140.
Draw for Thursday, September 4 - Waikohu Sports Club: Whanukz v The Kennel, Hummingbirds v Tk Rollaz.
Brezz ’N Darts Hall: Panthers v Ruahine, Tigers v Kahutia Boys, Dart Teros v Lions.