Highest
finish, men (158): Cris Kiri (Tigers).
Most tons, men (31): Cris Kiri (Tigers).
Most tons, women (22): Mihi Awatere (Ruahine).
TEAM RESULTS
The Kennel 8 Ruahine 9: B. Brown 180, 140 (2), 120 (2), 100st (3), 100 (9); F. Stevens 180st, 180, 140st, 140 (3), 134, 101st, 100 (3); B. Hollis 140 (3), 137, 125, 100 (6); C. Stevens 140st, 140 (2), 136, 135, 100st (4), 100 (17); A. Cashmore 140st (2), 140 (5), 133 (2), 108, 100st (4), 100 (12).
Tigers 13 Tk Rollaz 4: C. Kiri 158f, 140st (2), 140 (4), 125st, 125, 122, 121st, 121, 118, 101, 100st (2), 100 (16); J. White 140 (4), 129, 125st, 120, 100st (3), 100 (8); S. Ratima 180, 140 (2), 137, 132, 123, 121 (4), 100st (3), 100 (10); J. Love 140 (4), 125st, 125, 120 (2), 100 (8); R. Ratima 133; CJ Lewis-Brown 180st, 140 (2), 125, 121 (2), 100f, 100 (7); D. Murray 180, 140 (3), 128, 122f, 121, 118, 100st, 100 (10); F. Waihape 140st, 140, 125, 124, 121st, 101, 100 (6); T. Tuhi 140st (2), 140 (3), 132, 125, 109, 105 (2), 101, 100st (2), 100 (7).
Whanukz 6 Dart Teros 11: J. Waihape 100; M. Waihape 116st, 101, 100 (2); J. Waikawa 105, 100st, 100 (2); P. Waihape 180, 140, 100st, 100 (6); M. Lee 140 (2), 134, 119, 100 (2); H. Kupa Jnr 141, 140 (2), 121, 119, 100st, 100 (5); W. Moeke 140 (2), 125, 121 (2), 100 (7); H. Kupa Snr 118, 100st, 100f, 100 (5); T. Moeke 140, 121, 117, 100st, 100 (7).
Hummingbirds 5 Panthers 12: N. Fox 140, 138 (2), 118, 101, 100st, 100 (8); T. Kiri 140, 121, 101, 100 (2); D. Ratima 140st, 120 (2), 100 (3); A. Armstrong 160, 140 (2), 119, 100 (3); T. Eyles 180, 140st (3), 140 (6), 125, 103, 100st, 100 (8); E. Lewis 133, 125, 120, 100st (2), 100; S. Henry 140 (2), 125 (2), 124st, 123, 100 (9); W. Edwards 140 (2), 140 (5), 135, 123, 122, 101f.
Kahutia Boys 11 Lions 6: S. Barber 121, 118, 100 (3); R. Horsfield 140 (2), 125, 120, 116, 100st, 100 (7); P. Reid 140, 121, 120, 100st, 100 (3); K. Ria 100 (7); J. Groenewald 100st, 100 (3); L. Groenewald Jnr 100 (2); L. Groenewald 140, 125st, 125, 121 (3), 110, 100st, 100 (11); D. Allen 135, 112, 100st (3), 100 (5).
Draw for Thursday (last game of the round) —
Waikohu Sports Club: Tk Rollaz v Kahutia Boys, Panthers v Whanukz.
Brezz’N Darts Hall: Dart Teros v Tigers, Ruahine v Hummingbirds, Lions v The Kennel.