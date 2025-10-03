Advertisement
Turanganui-a-Kiwa Darts Association results

Gisborne Herald
3 mins to read

Frankie Stevens (The Kennel) had the highest start for the men, while Mihi Awatere (Ruahine) had the highest start for the women.

Results from Turanganui-a-Kiwa Darts Association competition on Thursday (October 2) —

INDIVIDUAL HIGHLIGHTS

180s: Frankie Stevens 2, Bobby Brown (The Kennel); Mihi Awatere (Ruahine); Shannon Ratima (Tigers); CJ Lewis-Brown (Tk Rollaz); Paul Waihape (Whanukz).

Highest start, men (180): Frankie Stevens (The Kennel).

Highest start, women (180): Mihi Awatere (Ruahine).

Highest Cris Kiri (Tigers).

