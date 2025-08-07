Most tons - Men: 25 - John White (Tigers).
Most tons - Ladies: 12 - Mihi Awatere, (Ruahine) and Nyoka Fox (Hummingbirds).
TEAM RESULTS
Tk Rollaz 12 Dart Teros 5: CJ Lewis-Brown 180, 140, 125 (2), 123 (2), 123st, 121 (2), 105, 100 (5), D. Murray 180, 140st, 140 (2), 135st, 121, 120, 100st, 100 (8), F. Waihape 140 (3), 134, 120, 105, 103st, 100st, 100 (8), T. Tuhi 140 (3), 135, 120, 100 (9), H. Kupa 140, 122st, 122, 121, 100st, 100 (2), W. Moeke 140st, 134, 119, 100st, 100 (11), B. Kupa 122, 100, T. Moeke 140, 138, 121, 120, 109, 100 (8).
Kahutia Boys 12 Whanukz 5: T. Hewitt 180,140st, 140, 138st, 137, 123, 121st, 120st, 100st, 100 (2), K. Ria 125, 100st (3), 100 (9), S. Barber 140st, 132, 125st, 125, 121, 120, 100 (11), R. Horsfield 114, 100st (2), 100 (8), C. Waikawa 125, 102, 100, M. Lee 112, M. Waihape 140, 125, 105, 100 (2), P. Waihape 140, 133 (2), 125, 119, 109, 100st (2), 100 (8).
Tigers 13 Lions 4: C. Kiri 140st (4), 140, 125 (3), 121 (2), 100st (2), 100 (9), J. White 140 (3), 135, 121st, 121, 120, 100st (4), 100 (14), B. Leach 140st, 140, 135, 133 (2), 110, 100st (2), (10), R. Ratima 133 (2), 130, 114, 100, D. Allen 123, 100st, 100 (3), L. Groenewald Jnr 140, 100, L. Groenewald 140st, 125 (2), 121 (2), 120, 100st (4), J. Groenewald 134, 126, 125 (4), 109, 100 (3).
Hummingbirds 2 Ruahine 15: N. Fox 140 (2), 139, 125st, 121, 100st, 100 (6), T. Kiri 120, 119, 113, 100 (3), C. Woods 132st, 116, 100st, 100, T. Armstrong 105, 102, 100, M. Awatere 140st, 135, 121 (2), 120, 100 (6), T. Te Kira 180, 174st, 140 (3), 125, 123, 121 (2), 100st, 100 (5), J. Smith 137, 118, 111, 100 (2), A. Cashmore 140 (2), 133, 125, 105, 104, 100 (9).
Panthers 11 The Kennel 6: T. Eyles 140 (2), 125st, 125 (2), 122, 105, 110, 100st, 100 (8), L. Eyles 133st, 133, 102, 100st, 100 (8), S. Henry 131, 128, 122, 121, 118, 101, 100st, 100 (5), W. Edwards 140st, 140 (5), 112 (2), 100 (3), C. Stevens 180 (2), 140 (4), 125, 121, 121fn, 100st, 100 (11), F. Stevens 140 (2), 135, 125, 124, 123, 121, 115, 100st, 100 (8), D. Stevens 100, H. Stevens 140, 125, 100st, 100 (9).
Draw for August 14 - Waikohu Sports Club: Whanukz v Hummingbirds; The Kennel v Tk Rollaz.
Brezz”N”Dart Hall: Tigers v Panthers; Kahutia Boys v Dart Teros; Ruahine v Lions.