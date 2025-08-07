Advertisement
Tūranganui-a-Kiwa Dart Association results

Gisborne Herald
3 mins to read

Chris Stevens landed two 180s.

INDIVIDUAL RESULTS

180s: Chris Stevens (The Kennel) 2, Tracey Te Kira (Ruahine), Darryl Murray C.J Lewis-Brown (Tk Rollaz), Tane Hewitt (Kahutia Boys),

Highest start - Men: 180 - CJ Lewis-Brown (Tk Rollaz).

Highest start - Ladies: 140 - Mihi Awatere (Ruahine).

Highest finish - Men: 121 - Cris Kiri (Tigers).

