Most tons, men: 29 - Shannon
Ratima (Tigers).
Most tons, ladies: 9 - Nyoka Fox (Hummingbirds).
TEAM RESULTS
Tigers 12 Panthers 5: S Ratima 140 (5), 135, 125st, 125 (5), 123, 121st, 120, 100st (3), 100 (10), J White 145, 140st, 140 (3), 125st, 123, 100st, 100 (14), B Leach 140 (5), 135, 122, 121st, 121, 100st (5), 100 (13), C Kiri 140 (6), 135, 125 (3), 120, 108fn, 100st, 100 (5), I Eyles 180 (3), 140st, 140 (5), 134 (2), 131, 125 (2), 117, 105, 100st, 100 (11), L Eyles 180st, 140 (2), 139, 133, 121st, 100st, 100 (6), A Charlie 180st, 140st, 140 (9), 125 (2), 125, 121, 100st (20, 100 (3), W Edwards 180, 140 (2), 125 (2), 100st (3), 100 (4).
Ruahine 10 Lions 7: T Te Kira 180, 140 (3), 135, 107fn, 100st, 100 (9), J Smith 140 (2), 125st, 120, 101, 100 (3), M Lee 133, 121, 100st, 100 (3), A Cashmore 140 (5), 133, 121, 105, 100st, 100 (15), L Groenewald 140, 125st, 121, 113, 100 (7), J Groenewald 140st, 135, 125, 111, 100, D Allen 140, 120 (2), 100st, 100 (6).
Kahutia Boys 9 Dart Teros 8: R Horsfield 140 (3), 136, 121 (2), S Barbera 140, 125 (2), 121st (2), 104, 100st (2), 100 (11), K Ria 140st, 140, 120, 100st, 100 (13), T Hewitt 121 (4), 100st, 100 (2), W Moeke 140st, 140 (5), 125, 123, 115, 100st (2), 100 (10), H Kupa Snr 125 (2), 100st, 100 (4), T Moeke 140, 135, 125 (2), 118, 116, 100 (3), H Kupa Jnr 156, 140, 125, 122, 111fn, 100 (3).
Whanukz 10 Hummingbirds 7: P Waihape 140 (2), 130, 100 (8), M Waihape 140, 125st, 125, 120, 112, 103, 100, J Waikawa 129, 121, 117, J Waihape 126, 117, 107, N Fox 140, 120st, 120, 109, 100st (2), 100 (3), C Woods 140, 115, 105, 100, L Edwards 138fn.
Draw for August 21 - Waikohu Sports Club: Tk Rollaz v Ruahine; Panthers v Kahutia Boys.
Brezz”N” Dart Hall: Whanukz v Tigers; Hummingbirds v Lions; Dart Teros v The Kennel.