Other Super 8 First XV results: Napier BHS 17 Hastings BHS 35, New Plymouth BHS 19 Tauranga Boys’ College 40, Palmerston North 21 Hamilton 19.

Te Pae Hākari Poverty Bay Men’s Senior Club Rugby

Premier Grade, week 8

Enterprise Cars OBM 17 (Ratu Nairoroi, Inosa Qativi junior, Ratu Asivuriusi Nairoroi tries; Austin Brown con) Kahu Scaffolding Tapuae 38 (Ngahiwi Manuel 2, Duran Smith, Paoraian Manuel-Harman, Ethine Reeves, Knox Ranitu tries; Manuel-Harman 4 con). HT OBM 7 Tapuae 17.

Larsawn Ngātapa 24 (Mosese Bulicakau, Semisi Akana, Sam Hudson tries; Rian Norton pen, 3 con) Earthwork Solutions High School Old Boys 28 (Matthew Proffit, Rylan Tuwairua-Brown, Siosiua Moala, Cohen Loffler tries; Proffit 2 pen, con). HT Ngātapa 14 HSOB 17.

East Coast Farm Vets Young Māori Party def Kevin Hollis Glass Tūranga Pirates by default.

Taste One Most Valuable Player awards: Lance Dickson (OBM), Knox Ranitu (Tapuae), Lachie Johnson (Ngatapa), Te-Reimana Gray (HSOB).

Senior 1, Week 5

Tamatea R&M Young Māori Party Bumbles 39 (Renata Wyllie 2, Legion Taingahue 2, Whetu King-Taufa 2, Rapana Ngaau tries; Taingahue 2 con) Earthwork Solutions HSOB 0. HT: YMP Bumbles 10 HSOB 0.

Nūhaka V8s 30 (Waka Edwards, Matrix Paul, Quaard Smith, Nathaniel Solomon, Hesty Ika tries; Edwards pen, con) Harvest Matawhero Transport Ngatapa 0. HT: Nūhaka 7 Ngātapa 0.

Bye: Mahia RFC.

Player of the Day awards: Legion Taingahue (YMP Bumbles), D.J. Worsnop (HSOB), Graham Wallis (Nūhaka V8s), Fergus Tomlinson (Ngātapa)

Bill Meek Memorial Club Weekend, Bayley’s Athletic Park, Wairoa, Charteris Choppers Wairoa-Athletic 19 (Jonty Le Lievre 2, Inoke Raivalita tries; Tom Drinkrow 2 con) YMP RFC Raupunga 5 (Andrew Kennett try). HT: Wairoa Athletic 12 YMP 0.

Bill Meek Spirit Award for player of the day: Stephen Foley (Wairoa Athletic).

Heke-o-Te-Rangi Blackbee Contractors Ngāti Porou East Coast men’s competition, week 5

For the Raroa Shield, Waimā 31 (Usher Wairama 2, Wirihana Raihania, Iziah Castle, Uzziah Parata tries; Tiopira 3 con) Uawa 57 (Uetaha Wanoa 4, Riley Morgan 3, Sam Parkes, Te Atapo Kirikiri, Te Ngakau Welsh, Regan Kaa tries; Parkes con). HT: Waimā 7 Uawa 22.

Tokomaru Bay United 22 (Apirana Pewhairangi 3, Ché Whakataka tries; Beritane Miller con) Ruatōria City 35 (Tristan Rutene, Jayden Leiua-Pokia, Roy Horo, Shaun Aupouri, Simon Hauiti tries; Nathaniel Fox 5 con). HT: Tokomaru Bay United 12 Ruatōria City 21.

Waiapu 44 (Awanui Koia, Pakanga Te Whitu, Wayne Kahaki, Mahue Mauheni, William Bolingford, Kahu Manuel, Henare Manuel, Richard Green tries; Mauheni 2 con) Hikurangi Te Maunga 14 (Hone Brooking, Tahu Walker tries; Te Aho Morice 2 con). HT: Waiapu 20 Hikurangi 0.

Tokararangi 18 (Rikki Waitoa try, penalty try; Pamona Samupo 2 pen) Tihirau Victory Club 19 (Tutere Waenga, Haimona Waititi tries, penalty try; Benny Haerewa con). HT: Tokararangi 11 TVC 5.

Player of the Day awards: Slade Tiopira (Waima), Te Atapo Kirikiri (Ūawa), Tom Heavey (Tokomaru Bay United), Nathaniel Fox (Ruatōria City), William Bolingford (Waiapu), Hone Brooking (Hikurangi Te Maunga), Rikki Waitoa (Tokararangi), Te Kahurangi Kiel (Tihirau Victory Club).

Enterprise Cars Ngāti Porou East Coast Women’s Club Rugby, week 5

Tokararangi 20 (Paytienz Ngatai 2, Cheyenne Babbington-Ngerengere tries; pen, con) Tihirau Victory Club 37 (Dane-a Kopa 2, Whaiora Kopa 2, Kiritiana Takuira-Mita, Morgan White, Alizay Grant tries; Takuira-Mita con). HT: Tokararangi 20 TVC 22.

Waiapu 53 (Hine Rangihuna 4, Nikita Wharehinga 2, Whai Bishop 2, Delta Te Rauna tries; Rangihuna 4 con) Hikurangi Mountain Maidens 20 (Jody Waru, Autumn Collins, Katarina Ngarimu, Charlie Haua-Kahaki tries). HT: Waiapu 36 Hikurangi 0.

Bye: Ruatōria City.

Player of the Day awards: Paytienz Ngatai (Tokararangi), Dane-a Kopa (TVC), Hine Rangihuna (Waiapu), Kimiora Parata (Hikurangi).