Te Pae Hākari Poverty Bay men’s club competitions

Premier

Earthwork Solutions High School Old Boys 12 (Jack Truelock, Bryan Howard tries; Matthew Proffit con) East Coast Farm Vets Young Maori Party 56 (Te Peehi Fairlie 2, Niko Lauti, Siope Piukana, Shayde Skudder, Izaiah Fox, Nehe Papuni, Taine Aupouri tries; Mitchell Purvis 7 con, Kelvin Smith con). HT: HSOB 7 YMP 42.

Kahu Scaffolding Tapuae 17 (Harawira Kahukura, Sekove Serau, Rema Smith tries; Paoraian Manuel-Harman con) Larsawn Ngatapa 12 (Mosese Bulicakau, Ihaia Kerr tries; Rian Norton con). HT: Tapuae 12 Ngatapa 5.

Enterprise Cars OBM def Kevin Hollis Glass Tūranga Pirates by default.

Taste One Most Valuable Player Awards: Sekove Serau (Tapuae), Sam Hudson (Ngatapa).

Senior 1

Mahia RFC 20 Nuhaka V8s 27 (Kava Tupe, Graham Wallis, Te Kauhu Roptini tries; Waka Edwards 2 pen, 2 con, Seth Solomon con). HT: Mahia 3 Nuhaka 13.

Matawhero Harvest Transport Ngatapa 7 (Fergus Tomlinson try; Michael Livingston con) Charteris Choppers Wairoa Athletic 46 (Jonty Le Lievre 2, Will Taylor, Stephen Foley, Johnny Millar, Sid Drinkrow, Tom Drinkrow, Kalaney Ruwhiu tries; Tom Drinkrow 3 con). HT: Ngatapa 7 Wairoa-Athletic 10.

Tamatea R & M Young Maori Party get maximum five competition points after Pirates’ withdrawal.

Bye: Earthwork Solutions HSOB.

Player of the Day awards: Reef Hooper (Mahia RFC), Mark Thompson (Nuhaka V8s), Fergus Tomlinson (Ngatapa), Will Collier (Wairoa Athletic).

Heke-o-Te-Rangi Blackbee Contractors Ngati Porou East Coast men’s club competition

Waima 12 (Erutini Walker, Troy Wharepapa tries; Safin Tuwairua-Brown con) Hikurangi 15 (Baz Te Reweti-Sollitt, Te Mana Barbarich tries; Kris Palmer pen, con). HT: Waima 7 Hikurangi 12.

Ūawa 43 (Jesse Rye 2, Te Ngakau Welsh 2, Hamiora Whakataka, Tiaki Maraki, Josh Dearden tries; Carlos Kemp 4 con) Ruatōria City 28 (Aorangi Stokes, Tuterangi Ngarimu, Shaun Aupouri, Maui Baker tries; Nathaniel Fox 4 con). HT: Ūawa 26 Ruatōria City 7.

Waiapu 34 (Wayne Kahaki, Mahue Mauheni, Epeli Lotawa, Kahu Manuel, Awanui Koia, Puna Manuel tries; Mauheni con, Hamuera Moana con) Tokararangi 34 (Dyllyn Evans 2, Whakarae Henare, Kauri Waitoa, Jim Hovell, Henare Brooking tries; Rapata Haerewa con, Pamona Samupo con). HT: Waiapu 12 Tokararangi 17.

Tokomaru Bay United 24 (Mahara Kururangi, Harry Papuni, Kimihia Matiaha tries, penalty try; Kururangi con) Tihirau Victory Club 41 (Tiera Biddle, Hoani Te Moana, Allan Chisholm, Kahurangi Keelan, Treymaine Butler, Diaz Koroheke, Floyd Haerewa tries; Te Kahu Kiel 2 con, Benny Haerewa con). HT: Tokomaru Bay United 12 TVC 12.

Player of the Day Awards: Safin Tuwairua-Brown (Waima), Kris Palmer (Hikurangi Te Maunga), Chris Richardson (Ūawa), Aorangi Stokes (Ruatōria City), Mahue Mauheni (Waiapu), Jim Hovell (Tokararangi), Mahuta Reedy-Tuhura, Te Rau Williams (Tokomaru Bay United), Allan Chisholm (Tihirau Victory Club).

Enterprise Cars Ngati Porou East Coast women’s competition

Hikurangi Mountain Maidens 22 (Maia Martin, Kiana Ria, Autumn Collins, Katerina Ngarimu tries; Ashanti Thompson-Collins con) Tokararangi 15 (Shayna Pahuru-Hovell, Porky Kahaki, Te Kura Ngata-Aerengamate tries). HT: Hikurangi Mountain Maidens 5 Tokararangi 0.

Ruatōria City 31 (Harmony Mangu 2, Kayless Boyce 2, Jahna Hura tries; Rena-Deane Goldsmith 3 con) Waiapu 12 (Rakai Papuni-Hoepa try, penalty try). HT: Ruatōria City 14 Waiapu 7.

Bye: Tihirau Victory Club

Player of the Day awards: Katerina Ngarimu (Hikurangi Mountain Maidens), Chrystal Asiata (Tokararangi), Harmony Mangu (Ruatōria City), Shelley Rangihuna (Waiapu).