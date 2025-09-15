Women's rugby flew high on a tough weekend for the men's game here. Kaipo Olsen-Baker completed an inspirational comeback from an ankle injury to deliver a player-of-the-match performance for the Black Ferns in their 46-17 quarter-final victory over South Africa. Olsen-Baker, born and raised in Gisborne and with strong affiliation to the East Coast, scored two tries. Hours earlier, the Hamoterangi Ngāti Porou East Coast women's team made it four wins from four games in beating Whanganui 30-29 in a thrilling North Island Heartland Women's Competition clash in Ruatōria. Photo / Getty Images