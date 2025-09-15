At Ōamaru, North Otago Old 59 (Matia Qiolevu 3, Savenaca Rabaka 2, Mataitini Feke, Savanaia Druma, Ben McCarthy, Hayden Tisdall tries; Kenta Iemura 6 con, Kippei Taninaka con) Poverty Bay Weka 33 (Cohen Loffler 2, Uini Fetalaiga, Henry Saker, Ngahiwi Manuel tries; Tayler Adams 4 con). HT: North Otago 12 Poverty Bay 26.
North Otago MVP: Matia Qiolevu.
Poverty Bay MVP: Cohen Loffler.
North Island Heartland women’s competition
At Ruatōria: Ngāti Porou East Coast Hamoterangi 30 (Ata Mangu, Dane-a Kopa, Morgan White, Kahurangi Delamere tries; Rena-Deane Goldsmith 2 pen, 2 con) Whanganui Wāhine 29 (Tiana Kauika 3, Meilini Meo, Ireton Alice tries; Ireton Alice 2 con). HT: NPEC 15 Whanganui 5.
NPEC MVP: Hinewaipounamu Rangihuna.
Whanganui MVP: Tiana Kauika.
Basketball
GBA Men’s Open Grade League
Campion College Cougars 43 (Bjorn Raroa-Haraki 20, Owen Buchanan 10, Felix Cowie 5) Raiders OG 44 (Willie Brown 23, Jimmy Wilson 9, Chad Rose 6). Quarter 1 Raiders 12-8; halftime 19-17; Q3 30-28.
Waengapu Stallions beat Cold Heartz by default.
Waikohu 21 (Hezekiah Lewis 7, Jayrus Rutene 3, Braidyn Hollis 3) Psalms 39 (Josefo Avau Muliaga 12, Tamati Tofilau 7, Tamati Horua 4, Kobe Te Kani 4). Q1 Psalms 12-0; HT 20-11; Q3 35-11.
Setting Suns 37 (Mike King 11, Luca Tong 8, Reg Namana 6, Fabio Geranazzo 4) Hustlers 28 (Taj Potter 7, Jala Fowell 7, Jovan Potter 6, Rusty Rewi 4). Q1 Suns 6-2; HT 15-4; Q3 26-14.
ETB Whānau 37 (Shae Abbott-Raggett 14, Kian Dickson 10, Jericho Bishop 5) Astros 57 (Logan Mason 18, Taimanaaki Gear 15, Ainsley Waititi-Leach 10, Qkylau Leach 6). Q1 ETB Whanau 9-6; HT Astros 18-17; Q3 40-25.
Draw for Friday, Ilminster Intermediate, 5.30pm: Waengapu Stallions v Hustlers; Cold Heartz v Waikohu.
6.30pm: Astros v Raiders OG; Psalms v Campion College Cougars.
7.30pm: ETB Whānau v Setting Suns.
GBA Men’s Premier Grade playoffs, YMCA
Tuesday, 5.30pm, 6th-7th: Raiders v Off Limitz.
6.30pm, 8th-9th: Wairoa River Hawks v Kiwi Lumber-Jacks.
7.30pm, 4th-5th: Massive Marauders v Green Up.
8.30pm, major preliminary qualifier: SE Systems v Gisborne Boys’ High School Senior A. Winners to play City Lights in grand final.