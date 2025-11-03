Highest finish, men: 145 - Cris Kiri (The Flight Crew).
Most tons, men: 26 - Cris Kiri (The Flight Crew).
Most tons, women: 13 - Mihi Awatere (Wer’edozes).
TEAM RESULTS
The Brothers 13 Warriors 8: CJ Lewis-Brown 140 (3), 134, 133, 125, 121, 120 (2), 100st, 100 (4); B. Brown 140 (3), 125 (3), 116, 105st, 105, 100 (13); T. Eyles 180, 140 (3), 138, 125, 121 (2), 120st, 101st, 100st, 100 (14); L. Eyles 140 (3), 120st, 100 (15); C. Stevens 140 (5), 121, 120st, 101st, 101f, 100st, 100 (11); F. Stevens 140 (4), 139, 134, 127, 121, 108, 100st, 100 (5); A. Cross 140 (4), 136, 135, 125, 107 (2), 101st, 100 (6); H. Stevens 120st, 100 (2).
Tk Rollaz 7 The Flight Crew 14: D. Murray 125 (2), 100 (5); F. Waihape 140 (5), 125, 115, 100 (14); T. Tuhi 140 (2), 135, 125 (2), 108st, 100 (8); M. Waihape 100 (2); C Kiri 145f, 140 (4), 125 (4), 120st (3), 112, 105, 100 (12); A. Wallis 180, 140 (5), 130f, 125, 120st, 120f, 105st, 100 (8); N. Fox 123, 120, 100 (6); A. Kaiwai 180 (2), 152st, 140 (5), 135, 134, 105, 100 (7).
Kaos 17 TKBC 4: T. Irwin 140, 132, 127, 121, 100 (14); T. Duncan 180 (2), 140 (3), 137, 135, 125 (2), 100 (5); A. Charlie 177, 170st, 140, 135, 100st, 100f, 100 (10); S. Henry 135 (2), 132, 125, 120, 116f, 105f, 103f, 100; D. Johnson 140, 130st, 100 (3); H. Kupa Jnr 180, 132, 125 (2), 121, 100 (4); T. Brown 135, 134, 100st, 100 (2); H. Kupa Snr 100st, 100 (3).
Lions 13 Baaaby Sharks 8: L. Groenewald 180, 140, 132, 123 (2), 120st, 118st, 117, 100 (6); J. Groenewald 135, 105, 100 (5); L. Groenewald Jnr 140, 129, 120st,114, 100 (2); D. Allen 100 (3); A. Armstrong 121, 104, 101, 100; P. Anderson 144, 120, 100 (2); C. Woods 134, 119, 100; K. Hartley 125, 110, 108, 102, 100.
Bullseye Babez 15 Ruahine Bratz 6: R. Hare 121st, 121, 100 (6); J. Brown 125, 120, 100 (3); P. Brown 100; J. Broughton 140, 125, 100 (4); R. Te Kira 140, 100st (2); R. Davis 124, 120, 101, 100 (4); R. Kahaki 100 (2); J. Smith 100 (4).
Kahutia Boys 12 Wer’edozes 9: T. Horsfield 140, 125, 121 (2), 120, 100 (2); S. Barber 125 (2), 120st, 105f, 100 (4); R. Horsfield 140, 125, 121, 120st, 120, 100st, 100 (4); T. Hewett 140 (3), 120, 100st, 100 (5); M. Awatere 140 (4), 125, 121, 101, 100 (6); J. Waihape 132, 100; M. Lee 100 (4); P. Waihape 180, 140 (3), 132, 119, 100 (7); A. Cashmore 140, 100 (4).
Draw for FRIDAY –
Brezz’N Dart Hall: TKBC V Ruahine Bratz, Wer’edozes v Tk Rollaz, Warriors v Lions, The Flight Crew v The Brothers.
Waikohu Sports Club: Baaaby Sharks v Kaos, Kahutia Boys v Bullseye Babez.