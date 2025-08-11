At Bulls, Hurricanes Under-20 competition: Whanganui 17 (Angus Wigglesworth 2, Zane Annabell tries; Mason Henry con) Poverty Bay 32 (Sio Palusa 2, Lachie Johnson, Jabez Mokole, Renata Wyllie tries; Allies Rangihuna pen, 2 con). HT: Poverty Bay 17-12.
Wairarapa Bush 36 (Cyrus Wilson, Cohen Scott, Max Sellwood, Abe Wheeler, Hamish Thomson tries; Scott pen, 4 con) Poverty Bay 20 (Ben Robertson, Te Ngakau Welsh, Maika Daveta tries; Allies Rangihuna pen, con). HT: Poverty Bay 17-15.
Poverty Bay players selected for the Heartland Under-20 team: Te-Reimana Gray, Sio Palusa, Levi Soto, Latrell Walker.
At Ruatōria, Barry Cup sub-union challenge: Ruatōria 19 (K.C. Wilson, Ethine Reeves, Te Aotahi Tuhaka tries; Nathaniel Fox 2 con) Tihirau Victory Club 14 (Tutere Waenga, Luke Morris tries; Te Kahurangi Kiel 2 con). HT: 7-7.
Basketball
Gisborne Basketball Association men’s open grade
Campion Cougars 104 (Bjorn Raroa-Haraki 34, Owen Buchanan 26, Felix Cowie 18, Robert Fysh 12) Cold Heartz 32 (Te Bang Watt 11, Kallen Edwards 8, Piri Rangiwai 7). Quarter scores, Q1 - Cougars 25-9; HT - 47-16; Q3 - 75-23.
Raiders OG 47 (Chad Rose 17, Wayne Bartram 10, Jackson Leach 8) Waengapu Stallions 27 (Mason Nepe 8, Kalais Jury 8). Q1 - Raiders 16-8; HT - 28-14; Q.3 39-18.
Waikohu 31 (Taylor Major 9, Hezekiah Lewis 6, Braidyn Hollis 3) Astros 44 (Logan Mason 17, Taimanaaki Gear 9, Qkylau Leach 8). Q1 - Astros 11-8; HT - Waikohu 21-20; Q3 - Astros 30-23.
Hustlers 47 (Jovan Potter 18, Rylan Tuwairua-Brown 6, Elijah Swann 4) ETB Whānau 24 (Shae Abbott-Raggett 10, Miah Nikora 5, Paul Graham 4). Q1 - Hustlers 9-7; HT - 21-12; Q3 - 35-13.
Setting Suns 36 (Mike King 15, Reggie Namana 11, Tawera Ehau 4, Luca Tong 4) Psalms 30 (Josefo Avau Muliaga 12, Kobe Te Kakururangi 6). Q1 - Suns 10-7; HT - 15-13; Q3 - 27-23.
Interschool, in Gisborne, Gisborne Boys’ High Senior A Premiers 97 St John’s College Hastings 91
Campion College 70 (Bjorn Raroa-Haraki 32, Owen Buchanan 17, Felix Cowie 11) St John’s College Hastings 93 (George Stent 40, Reuben Fey 22, Connor Briggs 13, Western Fernandes 8, Jacoby Makea 8). Q1 - St John’s 32-18; HT - 54-40; Q3 - 72-52.