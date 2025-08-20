Gisborne open men’s club basketball results
Astros' Ainsley Waititi-Leach watches teammate Piripi Reid swoop in to score in a GBA men's open grade club basketball game against Psalms at Ilminster Intermediate.
Gisborne Basketball Association Men’s Open Grade results, week 4
Raiders OG 24 (Wayne Bartram 8, Chad Rose 6, Willie Brown 5) Setting Suns 36 (Mike King 10, Luca Tong 6, Reggie Namana 5). Quarter 1-Suns 13-8; HT-18-13; Q3-29-18.
Waengapu Stallions 37 (Henry-Troy Kepa 8, David Sweeney 7, Dylan Akurangi 6,
Mason Nepe 6) ETB Whānau 38 (Shae Abbott-Raggett 17, Ezra Graham 9, Kian Dickson 6). Q1-12-12; HT-22-22; Q3-Stallions 34-20.
Cougars 41 (Bjorn Raroa-Haraki 15, Owen Buchanan 14, Logan Brown 4) Waikohu 24 (Taylor Major 8, Jayrus Rutene 6, Maranga Wilson 4). Q1-Cougars 9-6; HT-17-14; Q3-34-20.
Psalms 48 (Josefo Avau Muliaga 14, Charles Hughes 7, Kobe Te Kakururangi 7, Jorje Tofilau 7, Zorik Peneha 5) Astros 31 (Taimanaaki Gear 10, Logan Mason 9, Jaylen Mouton 6). Q1-Psalms 17-12; HT-24-19; Q3-34-29.