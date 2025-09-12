Advertisement
Advertise with NZME.
Home / Gisborne Herald / Sport

Gisborne Contract Bridge Club results

Gisborne Herald
2 mins to read

Stephen Francks and Amanda Matthews were the overall winners of Gisborne Contract Bridge Club's Ryman Village 8B Tournament on Saturday.

Stephen Francks and Amanda Matthews were the overall winners of Gisborne Contract Bridge Club's Ryman Village 8B Tournament on Saturday.

Advertisement
Advertise with NZME.

Friday, Sept 5 – Roma Pairs 2

North/South: Sue Hayward/Elizabeth Jackson 64.50; Brian Amor/Margaret Amor 50; Noel Minnaar/Vincelle Marvin 47.50.

East/West: Bette Parker/Joy Marden 58; John Jones/Jill Smith 51.50; Jude Allen/Anne Roberts 50.5.

Saturday, Sept 6 – Ryman Village 8B Tournament

Overall: Stephen Francks/Amanda Matthews 68.40; Carolyn McMurray/Elizabeth Jackson 62.86;

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save