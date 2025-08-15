Advertisement
Gisborne Contract Bridge Club results

Gisborne Herald
Carolyn McMurray enjoyed open team and pairs success at Gisborne Contract Bridge Club competitions this week.

Friday, August 8 – Vixen Pairs 1

North/South: Margaret Amor/Elizabeth Jackson 67.50; Brent Turnbull/Robyn Cheyne 52=; Glenys Evans/Ann McCombe 52=.

East/West: Louise Goodhue/Anne Maclaurin 54; Jean Turnbull/Joy Marden 53; Robyn Rouse/Avril Gibb 50.5.

Monday, August 11 – Open Teams (scores for rounds 1 to 4)

Team C: Patricia Corson/Joy Marden/Eileen

