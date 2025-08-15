Team A: Amanda Matthews/Stephen Francks/Kuba Jerabek/Tracy Clayton 10.36, 11.05, 18.90, 13.45 – total 53.76.
Team G: Jean Turnbull/Caroline Taylor/Bette Parker/Sally Knight 8.30, 12.90, 18.90, 6.55 – total 46.65.
Team F: Vicki Taylor/John Hudson/Vicki Nickerson/Frank Roach 11.70, 17.08, 4.21, 4.63 – total 37.62.
Wednesday, August 13 – Emerre & Hathaway Pairs 2
North/South: Vincelle Marvin/Carolyn McMurray 65.28; Patricia Corson/Elizabeth Jackson 58.56; Sally Knight/Eileen Lee 53.70; Caroline Kirkpatrick/Joy Marden 49.54.
East/West: Bette Parker/Anne Roberts 58.10; Kay Crosby/Avril Gibb 55.32; Janine Robinson/Leigh Gibson 54.86; Hanzel Griffin/Lynsey Bartlett 51.39.
Thursday, August 14 – Bayleys Real Estate Pairs 2
North/South: Anne Maclaurin/Graham Maclaurin 58.68; Pamela Bain/Katrina Duncan 56.08; Frank Roach/Murray Owen 54.30.
East/West: Sue McClune/Stephen Francks 66.18; Jill Smith/Anne Roberts 58.99; Catherine McDonald/John Jones 48.94.