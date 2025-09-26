East/West: Pippa Williams/Helen Kerisome 57.94; Vicki Taylor/John Hudson 57.14; Carolyn McMurray/Elizabeth Jackson 56.75; Eileen Lee/Ann McCombe 50.40.
WEDNESDAY, September 24 – Bayleys Championship Pairs 8
North/South: Eileen Lee/Robyn Cheyne 61.38; Carolyn McMurray/Elizabeth Jackson 56.61; Yvonne Waide/Joy Marden 51.32; Sally Knight/Patricia Corson 49.47.
East/West: Glenys Evans/Katrine Matthews 68.15; Ann McCombe/Vicki Taylor 58.63; Louise Goodhue/Margot Searle 52.08; Jean Turnbull/Sharon Kelman 49.11.
THURSDAY, September 25 – Ryman Junior Handicap Pairs 2
North/South: Caroline Kirkpatrick/Raewynne Cook 62.12; Sally Knight/Patricia Corson 60.07; Vicki Nickerson/Margot Searle 59.38; Lynsey Bartlett/Amanda Matthews 45.83.
East/West: Mark Fleming/Pamela Clay 64.68; Renee Grant/Katrina Duncan 55.95; Anne Roberts/Gordon Hintz 55.56; Jill Smith/Sharon Kelman 54.76.