Advertisement
Advertise with NZME.
Home / Gisborne Herald / Sport

Gisborne Contract Bridge Club results

Gisborne Herald
Quick Read

Glenys Evans and Katrine Matthews were top scorers. Photo / NZME

Glenys Evans and Katrine Matthews were top scorers. Photo / NZME

Advertisement
Advertise with NZME.

FRIDAY, September 19 – Hexton Pairs 1

North/South: Anne Roberts/Vicki Taylor 58.04; Gretchen Ivess/Lois Grose 55.65; Sally Knight/Beverley Evans 48.81.

East/West: Patricia Corson/Ann McCombe 58.33; Jude Allen/Margaret Amor 54.76; Robyn Rouse/John Jones 53.87.

MONDAY, September 22 – Sean Shivnan Pharmacy Championship Pairs 8

North/South: Amanda Matthews/Stephen Francks 59.38; Hans

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save