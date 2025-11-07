Advertisement
Advertise with NZME.
Home / Gisborne Herald

Entries flowing in for Gisborne speedway’s Ministock 100

General reporter, specialises in emergency services and rural·Gisborne Herald·
2 mins to read

The youth ministock drivers are back in action on November 15 in the popular Ministock 100. Photo / Supplied

The youth ministock drivers are back in action on November 15 in the popular Ministock 100. Photo / Supplied

The feature event at the second meeting of Gisborne Speedway Club 2025-26 season has drawn a strong field over a week out.

As of Friday, more than 60 drivers have entered the Repco Ministock 100 being held on Saturday, November 15, at MTF Awapuni Speedway.

Junior and senior drivers will

Advertisement
Advertise with NZME.
Save