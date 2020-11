Stortford Lodge: Demand strong at big cattle yarding

Photo / File

Most classes of cattle sold well but lambs were back on last week at Stortford Lodge yesterday.

Agents put the easing down to many buyers already being stocked up and the lambs being smaller than earlier weeks.

The big cattle yarding of almost 900 head had a distinctly dairy country look about it with many friesian and friesian-cross bulls, heifers and steers offered.

The good two-year steers sold well as did the yearling bulls.

PRICES

Cattle

Cows, calves at foot: Hot Creek, Tutira, 20 3yr crossbred, 19 calves, av weight, 499kg, 260c/kg, $1300/head; J Simpson, Maraekakaho, five fries cows, five beef calves, av weight, 664kg, 209c/kg, $1390/head.

Cows: Doohan Bros, Tutira, 27 4/5yr ang, av weight, 569kg, 216c/kg, $1230/head; 21 6/9yr ang, av weight, 594kg, 209c/kg, $1245/head.

Steers: 2yr, S Thomsen, Puketapu, av weight, 470kg, 301c/kg, $1415/head; D and Y Parry, Rotohiwi, 12 ang, av weight, 491kg, 309c/kg, $1520/head; J R Trust, Sherenden, 15 here-fries, av weight, 523kg, 304c/kg, $1595/head; seven ang, av weight, 530kg, 302c/kg, $1605/head; M Parsons, Poraite, five ang-cross, av weight, 450kg, 283c/kg, $1275/head; Mc Neill Trust, Waimarama, 12 here-fries, av weight, 340kg, 296c/kg, $1010/head.

Yrling: The Terraces, Kinloch, 42 ang, av weight, 233kg, 363c/kg, $850/head; Mangaroa Farm, Rosser Rd, 30 here-fries, av weight, 356kg, 312c/kg, $1115/head; C Waldrom, Waipawa, 15 ang, av weight, 301kg, 302c/kg, $945/head; six sth dev, av weight, 302kg, 332c/kg, $1005/head; Farnham Station, Herbertville, 10 ang-here, av weight, 377kg, 308c/kg, $1165/head; 18 ang, av weight, 279kg, 345c/kg, $865/head; Topp Family Trust, Hatuma, 17 ang, av weight, 351kg, 310c/kg, $1090/head; Kintail, Putorino, 18 ang and ang-cross, av weight, 256kg, 354c/kg, $920/head; A and C Milligan, Pakipaki, 11 here-fries, av weight, 272kg, 318c/kg, $865/head; M parsons, Poraite, five ang, av weight, 317kg, 302c/kg, $960/head; N Bradshaw, Bay View, 11 jersey-cross, av weight, 234kg 164c/kg, $385/head; D Argent, Omarunui, five dairy-cross, av weight, 230kg, 139c/kg, $320/head.

Bulls: 2yr, R Thompson, Nuhaka, 21 crossbred, av weight, 511kg, 316c/kg, $1620/head; 19 crossbred, av weight, 502kg, 318c/kg,$1600/head; J Gilmour, Sherenden, 17 fries, av weight, 495kg, 304c/kg, $1510/head. Yrling, Glengyle P/ship, Pongaroa, 36 fries, av weight, 222kg, 328c/kg, $730/head; 28 fries, av weight, 212kg, 327c/kg,. $700/head; 20 fries, av weight, 193kg, 320c/kg, $620/head; Wairua Dairies, Aorangi Rd, 11 fries-cross, av weight, 257kg, 298c/kg, $765/head; 18 fries-cross, av weight, 166kg, 331c/kg, $550/head; 16 fries, av weight, 138kg, 332c/kg,$460/head; Jamieson, Waipawa, five fries, av weight, 273kg 286c/kg, $780/head.

Heifers: 2yr, Freethlands, Salisbury Rd, 20 ang, av weight, 443kg, 301c/kg, $1340/head; Lindholm Ltd, Patoka, 30 ang, av weight, 401kg, 281c/kg, $1130/head; 12 ang, av weight, 375kg, 289c/kg, $1085/head; S Thomson, Puketapu, nine here-fries, av weight, 516kg, 274c/kg, $1420/head; Mesa Farm, Maraekakaho, 13 here-cross, av weight, 383kg, 268c/kg, $1030/head; J B Trust, Sherenden,19 here-fries, av weight, 522kg, 283c/kg, $1480/head; Wairua Dairies, eight fries, av weight, 390kg, 262c/kg, $1025/head; nine fries, av weight, 297kg, 251c/kg, $750/head. Yrling , Franklin Farm, Waiohiki, 40 ang, av weight, 305kg, 317c/kg, $970/head; Bay View Station, Eskdale, 27 ang, av weight, 257kg, 304c/kg, $785/head; 16 ang, av weight, 238kg, 319c/kg, $760/head; Hot Creek, Tutira, 11 here-fries, av weight, 195kg, 299c/kg, $585/head; 13 crossbred, av weight, 202kg, 299c/kg, $605/head; five fries-cross, av eight, 195kg, 317c/kg, $620/head; five crossbred, av weight, 257kg, 274c/kg, $705/head; six here-fries, av weight, 233kg, 319c/kg, $745/head; Topp Family Trust, Hatuma, 15 ang, av weight, 307kg, 322c/kg, $990/head; A and C Milligan, Pakipaki, 14 ang-cross, av weight, 319kg, 303c/kg, $970/head; five crossbred, av weight, 223kg, 304c/kg, $680/head; Stonehenge Trust, Whakapirau, 15 here-cross, av weight, 270kg, 298c/kg, $805/head; Farnham Station, Herbertville, 12 ang, av weight, 240kg, 312c/kg, $750/head; Wairua Dairies, Aorangi Rd, six simm-cross, av weight, 295kg, 300c/kg, $890/head; Wrekin Station, Waiwhare, six ang, av weight, 263kg, 311c/kg,$820/head; Stonehenge Trust, Whakapirau, five here-fries, av weight, 244kg, 266c/kg, $650/head; 17 dairy-cross, av weight, 143kg, 292c/kg, $420/head.

Sheep:

Hoggets, lambs at foot: Oban Station, Valley Rd, 45 hgts, 52 lambs, $91.50; Eastwood Ltd, Kawera Rd, 15 hgts, 21 lambs, $96; Highland View, Sherenden, 12 hgts, 12 lambs, $101.

Lambs: All new season, Martin Farming, Waipukurau, 114 m/s b/f, $121.50; O'Grady Farming, Kotemaori, 176 m/s, $112; 135 m/s, $93.50; Arawood Farm, Cricklewood Rd, 236 weth, $91; 183 weth, $79; 103 m/s, $89; Glenburn Trust, Waimarama, 74 ram, $118; 76 ram, $104; 45 ram, $93.50; 136 ewe, $68; Sunkell Ventures, Mangatahi, 175 m/s, $107; 244 m/s, $89; 100 m/s, $84; Droxford Farm Trust, Wanstead, 112 m/s, $110; 72 m/s, $93; Mangaroa Farm, Rosser Rd, 57 m/s b/f, $132; 22 m/s b/f, $109; C White, Eskdale, 58 c/o, $100; Awahiwi Farm, Bush Rd, 32 m/s, $107; 63 m/s, $86.

Prime sale

Good yardings of sheep and lambs sold well at Monday's sale.

Weaning has begun and cull ewes will be showing up in numbers from now on.

In the cattle sale heavy angus heifers sold well.

There were more than 2000 ewes, 800 lambs and seven cattle on offer.

PRICES

Cattle:

Cows: (Ang, crossbred) Av weight, 615kg, 185c/kg, 187c/kg, $1137/head, $1150/head.

Heifers: (Ang) weight, 612kg, 271c/kg, $1659/head.

Sheep

Ewes: Slipe, good, $164 to $179; med, $135.50 to $162; light, $115 to $121.50. Woolly, good, $161, $164; med, $139.50 to $158; light, $100 to $129. Shorn, good, $170 to $172.50; med, $155 to $162.50; light, $122 to 4138. 2th males, $130, $147.50.

Lambs: Hoggets, l/t, male, $140 to $182; ewe, $126 to $152; m/s, $144.50, $175.50.

New season, m/s, $135 to $182; b/f, $140, $171; ewe, $181, m/s, $135 to $182; b/f, $140, $160.