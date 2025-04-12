All the action as the Blues host Moana Pasifika at Eden Park.
Blues: 1. Joshua Fusitu’a 2. Ricky Riccitelli 3. Angus Ta’avao 4. Patrick Tuipulotu 5. Josh Beehre 6. Anton Segner 7. Dalton Papali’i 8. Hoskins Sotutu 9. Finlay Christie 10. Beauden Barrett 11. Caleb Clarke 12. AJ Lam 13. Rieko Ioane 14. Mark Tele’a 15. Corey Evans.
Bench: 16. Kurt Eklund 17. Mason Tupaea 18. PJ Sheck 19. Cam Christie 20. Adrian Choat 21. Taufa Funaki 22. Harry Plummer 23. Stephen Perofeta.
Unavailable: Marcel Renata (calf), Zarn Sullivan (foot), Reon Paul (shoulder), Ofa Tu’ungafasi (neck, season), Sam Darry (shoulder, season).
Moana Pasifika: 1. Abraham Pole 2. Millennium Sanerivi 3. Feleti Sae-Ta’ufo’ou 4. Samuel Slade 5. Allan Craig 6. Miracle Faiilagi 7. Ardie Savea (c) 8. Semisi Tupou Ta’eiloa 9. Melani Matavao 10. Jackson Garden-Bachop 11. Pepesana Patafilo 12. Danny Toala 13. Lalomilo Lalomilo 14. Kyren Taumoefolau 15 William Havili.
Bench: 16. Sama Malolo 17. James Lay 18. Chris Apoua 19. Tom Savage 20. Sione Havili Talitui 21. Aisea Halo 22. Patrick Pellegrini 23. Fine Inisi.
Unavailable: Jonathan Taumateine (ankle), Lotu Inisi (hamstring), Michael Curry (shoulder), Solomon Alaimalo (foot), Tito Tuipulotu (knee), Neria Fomai (knee, season).