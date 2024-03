Follow the action as Moana Pasifika host the Melbourne Rebels in Hamilton.

- Moana Pasifika look to claim back-to-back wins for the first time in their history

- The Rebels also come in off the back of a win, beating the Western Force last time out

- The Rebels have made seven changes; Moana Pasifika have made three





Moana Pasifika: Danny Toala, Pepesana Patafilo, Henry Taefu, Julian Savea, Anzelo Tuitavuki, William Havili, Ere Enari, Lotu Inisi, Sione Havili Talitui (c), Jacob Norris, Allan Craig, Tom Savage, Sione Mafielo, Samiuela Moli, Abraham Pole.

Reserves: Tomasi Maka, Sateki Latu, Sekope Kepu, Ola Tauelangi, Irie Papuni, Melani Matavao, Christian Lealiifano, Kyren Taumoefolau.

Melbourne Rebels: Jake Strachan, Lachie Anderson, Filipo Daugunu, David Feliuai, Andrew Kellaway, Carter Gordon, Ryan Louwrens, Rob Leota (c), Vaiolini Ekuasi, Josh Kemeny, Lukhan Salakaia-Loto, Josh Canham, Sam Talakai, Jordan Uelese, Matt Gibbon.

Reserves: Ethan Dobbins, Isaac Kailea, Taniela Tupou, Tuaina Taii Tualima, Daniel Maiava, James Tuttle, Glen Vaihu, Lukas Ripley.