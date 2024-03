Follow the action as Moana Pasifika take on the Fijian Drua in the second round of Super Rugby Pacific.

Squads

Moana Pasifika: Danny Toala, Nigel Ah Wong, Henry Taefu, Julian Savea, Viliami Fine, William Havili, Ere Enari, Lotu Inisi, Sione Havili Talitui (c), Jacob Norris, Allan Craig, Tom Savage, Sione Mafielo, Sama Malolo, Abraham Pole.

Reserves: Samiuela Moli, Sateki Latu, Sekope Kepu, Ola Tauelangi, Irie Papuni, Aisea Halo, Christian Lealiifano, Kyren Taumoefolau.

Fijian Drua: Isikeli Rabitu, Epeli Momo, Iosefo Masi, Apisalome Vota, Selestino Ravutaumada, Isaiah Armstrong-Ravula, Frank Lomani, Meli Derenalagi (c), Ella Canakaivata, Etonia Waqa, Isoa Nasilasila, Mesake Vocevoce, Mesake Doge, Tevita Ikanivere, Livai Natave.

Reserves: Mesulame Dolokoto, Haereiti Hetet, Jone Koroiduadua, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Vilive Miramira, Simione Kuruvoli, Kemu Valetini, Junior Ratuva.