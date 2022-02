The total immersion centre has seven staff including a kaiawhina and kairīwhi.

Me ko Whakaahu ki te rangi, he aha i tua atu mā ngā mokopuna o Te Pākārito.

Hai tā Tiffany Te Moni nee Hicks tētehi o ngā rangatira o te kōhanga reo a Te Pākārito me kāua e whakaheke iho te mana o te tuku me te whāngai i te ruaki mātauranga. Kia ū ki ngā mātāpono o tō tātou ao taketake.

Nō te wiki ka hori ka whakanuia tana eketanga ki te rima o ngā tau te pakeke e Te Pākārito. Ka nui hoki ngā whakatōreatanga mātua ki te wāhanga o te whakatū whare me te whakawhanake whare.

Nō te whānau Haronga te whare kai te puku o te rori o Railway e tū ana. Ko te kāinga tēnei o Aroha Hicks te whaea o Tiffany nā ngā mātua o Aroha a Pera me Rui Haronga te whare i waihanga.

I tōna orokohanga ake e rua noa iho ngā rūma o te whare, nā wai ka whakawhanake tō rāua whānau ka whakawhanakengia hoki tō rātou whare. Tokoono a rāua tamariki ake, whoi anō momona katoa te whare i ngā tini tamariki o Te Koutu me ngā whānaunga nō Tūranga, "nā te mea hai tā rātou ko Rotorua te paoa nui i taua taima!".

Mō te tokorua nei a Aroha me tana tamāhine a Tiffany, kai te kāinga kau te mahi, kai te mahi kau te kāinga. Tokotoru ngā tamariki a Tiffany. Kai te rūma o tōna kuia tana tari mahi. I āta rāwekengia ētehi wāhanga o te whare engari ko te mea nui kia pupuri ai te tinana o te kāinga kai kōnā te māuri o te whare.

Mātua hoki ko te whāriki rūruhi kai te hōro e takoto ana koinā te whāriki tūturu o te whare." Ka pirangitia ētehi ki te whakahuri i te whāriki ka tere au ki te whakakāhore i taua whakaaro ko tā mātou wāhi kirikiti tēnā, tā mātou papa-tākarokaro – ki te kore tēnā kua kore noa iho te māuri o te whare".

Ka tae ki te tau e rua mano kotahi tekau mā whā e tu powharu nei a Tiffany.

"Kua kore taku tūranga mahi i Te Taumata, kua hapū ohorere hoki ahau, kāore e tino pirangitia kia hoki ki te kura tuatahi whakaako ai i te huatanga ake o te ngākau whiwhita ki te ECE". " Nō whaea Hapa me tōku māmā te whakaaro – ka kī mai rāua ki ahau, whakatūwherangia tō ake kohanga ?"

"Kua pūkeko kē koe ki tēnei ao, ōu hiahia me te mea hoki mārama kē koe ki ngā whakanekehanga o te kōhanga me te kura". Ka wānanga tahi māua ko taku tāne a Stephen Te Moni – ka roa e whakaarohia ana ka tāhuri ai a Tiffy ki tōna pikitūranga i te whānau Haronga nei ki a Diane Hapatapu Haronga he mātanga pūmanawa tangata, koia hoki te GMA me tetehi o ngā pou hautū o Te Pākārito.

Nōna te waimarie ko tōna māmā a Aroha Hicks he mātanga ki te whakaako kōhungahunga ka noho hai pou hautū tuatoru mō Te Pākārito. Nō te tau e rua mano kotahi tekau mā wha ka rēhitangia te kōhanga ko Te Pākārito LTD.

"Ka mahara ai ahau kua roa kē tēnei moemoeā nōku he ahakoa e hakoke kuare ana ka peka atu ki ngā tini kōhanga ngā kura me ngā puna kōhungahunga huhua koinā taku mahi i Te Taumata o Ngāti Whakaue, katoa he mahi whakapakari noa ahau ki a whakatutukingia e ahau taku kura hua"

"Ka murakehuangia, ka kore noa iho ai aku tamariki ki ngā kame o te ao? Ngā mātanga o te reo, pouako rangatira, ngā tūmahi wheako katoa e hāngai pū ana ki te akaaka pūtaiao katipa me ngā tikanga me ngā taonga tawhito a tātou te Māori. Nā taku whakapapa ake i toko ake ai te poukaiāwhā o taku whare hai whare āhuru tikanga, whare kāmehameha otīa hai waka mōku ki a whakatutukingia ai ngā wawata o a tātou tamariki. Ko te uho o te whare mātua me wairua tau, me rangimārie tonu nā reira i whai take ai tō mātou papakāinga.

Atu i te reo me ngā tikanga Māori ka nui te hiahiatia o Tiffy kia eke ai ngā pia ki ngā taumata o te ao hou hai whakahono atu ai i a rātou ake kaupapa. E takoto ana te mārau mātauranga ko te mea kē atu kia whakamanangia te tāhūhū e te kaunihera o Rotorua – kātahi te pakanga hāmuti ko tēnā.

Mea mai te kaunihera kia tapangia ngā rākau nā tōna ake koroua a Pera i whakatō ai ko te whakapae a te kaunihera kia whai wāhi ai ngā motokā.E mea ana kotou!

"He whakapapa hoki tō ngā rākau nā. Nā tōku koroua ake ngā kakano loguat i kawe mai i tōna ūkaipō i Te Karaka he wāhi pātata atu ki Tūranga nui a Kiwa ka whakatō mai i kōnei. Hei paiaka herenga whakapapa nōku ki taku Aitanga a Māhakitanga hei hoa haere mō taku Te Arawatanga.

" Nā toku kuia na Nanny Hapa ngā rōhi i whakatō", ka mea mai te Pāpori Hauora kia unuhia hoki ngā rōhi nā te mea kua whai taratara rātou. Māna te pērā ! Ko te wairua o te rōpū whakamana i taua taima he wairua tīkaro whakapapa i tēnei whenua ko te māuri ora kē tēnā o tēnei wāhi".

The Haronga homestead.

"E rakuraku ana ngā mahunga me pēwhea e ora ai – kātahi tēnā haerenga ko te takahi i te ara o te kaunihera me te whakatutuki i a rātou tini ture".

Tino ora ai mātou i te pukenga hoahoa nei a Darin Grant me tana kamupene a Darin Grant Design, ka whawhai ka whawhai nā wai rā kua mana katoa ngā pepa. Kātahi mātou ka tahuri ki te Tāhūhū o te Mātauranga tuatahi mai ka hinga mātou, tu mai anō ki te tono ka puta te ihu o te waka. Rangatira ana!

Whai iti nei i te rūwhenua i Otautahi ka puta mai ngā tikanga hou e te kaunihera EQC ka raru anō ai mātou. Tuatahi rawa me tuku rīpoata rū whenua, tuarua mai ko te whakamana i ngā tono a te rōpū patuahi kia māia ngā pātū o te whare ki te kaupare i ngā hana o te ahi, whoi anō ka nui ngā whakapōreareatanga ka piki hoki te nama.

"Ruku pūkoro ana a Whaea Hapa me tōku māmā, ā, ka hokona taku motokā kia ea ai ngā nama ka ea".

He ahakoa ēnei taumahatanga ko te akoranga matua kua kitea e ōna ake tamariki; Nōu te moemoeā, kāua e wehi ki te whakaheke toihau me ūpoko pakaru rānō engari e tū kia aro ki te pae tawhiti e mana ai tāu e tumanako ai. Ko ngā hua o ngā rā kua hori katoa ki ngā kamunga o o rātou ringaringa ināianei.

Ko te kaupapa whai atu ko te whakahuringa o te whare hai wāhi mātauranga – ka hua mai ngā kura huna.

Ko ngā pāipa kawe para o te wharepaku ngā pāipa tūturu ko ngā "cowboy doors" (saloon doors), he mea rokohanga i te kāreti o tō mātou koroua e mātou , ko tētehi anō kura nui ko te kūtā whero he mea nō te whānau katoa tēnei waka me te pakeke noa atu, ka oti ka kitea hoki e mātou te pū hoata a Koro nāna e hōīa ana.

Ko te murimuri aroha o te hāpori o te whānau me ngā pou tautoko kē ki a Tiffy tētehi āhuatanga e kore e ngaro i a ia me tōna whānau.

"E mahi ana mātou i tētehi rā, ka kitea mātou e ngā tamariki o te kura kaupapa Māori o Te Koutu ka pātaingia ā mātau mahi nā wai rā ka huri mai rātou ki te keri keri i te rua oneone – ka pau te rā ka mana te rangi i tō rātou aroha nui".

Engari ko tōna whetū kōmata ko tōna mātua tāne ko Barry Hicks tētehi tohunga nanakia, kai a ia ngā hua katoa o te ao kāmura me tōna mōhiohio ki ngā toki o te ao kāmura nei, ka kore tētehi raruraru e kore e tāea e ia te whakatika.

Ka tākohangia ngā raumei nunui e te tokomaha o te hāpori ka puta mātou ki ngā toa hokohoko, " Me i kore ngā ringa rehe, me i kore te aroha o te whānau me ngā hoa tata kua kore tō tātou kōhanga".

Kua pau te rima o ngā tau e hoa mā kai te kaha tonongia mātou hai kōhanga mō ngā tamariki nā tēnei mihi rangatira kua whakaarangia e mātou tētehi kawekawe pākihi hou ko Te Pākārito Education Consultants.

He waka awhina i ngā Kōhanga me ngā ECE puta atu ki Waikato ki te whakawhanake me te whakapakari i a rātou ake ratonga.

"Kua rangatira mātou i te hunga whakapono mai ki tā mātou kaupapa ko te hunga tuki whenua huhuti māheu, mātua ko taku tīma Kaiako mō tō rātou mana-kaitūtaetanga ki ā mātou tamariki".

English Translation

Te Pākārito is an independent early childhood learning centre at Koutu licensed for 32 tamariki from 12 months to six years.

The name is taken from a whakatauki by Ngati Whakaue tupuna Tunohopu:

"Hai aha noa ahau te mate ai, ko taku Pākārito ka tupu. It matters not if I die, for I live on in my descendants"

The name brings life to the whakatauki which refers to a mass growth of flax, a self-sustaining eco system which uses all elements of nature to flourish. All individual elements have an integral role in the life and future of the plant.

Owner-operator Tiffany Te Moni demands the best for her tamariki and is prepared to go the extra distance to get it. Te Pākārito has a two-year wait list and Tiffy has bought the house next door for the next stage of her journey.

Lack of suitably qualified teachers is slowing her down but Tiffy has an answer for that too: Train your own.

Te Pākārito has a second business arm, Te Pākārito Education Consultants which provides professional development services, and a programme named Houmai after our tupuna Houmaitawhiti, a three-year Ministry of Education contract. They work mainly in the Waikato district taking Te Pākārito philosophy into homes.

The Haronga homestead in Railway Rd transformed into Te Pākārito.

Tiffy says that, for some whanau, going to a kohanga or school is a scarey business. Their consultancy helps build confidence in continuing learning and helps the transition to primary school.

Houmai goes out into the community, engaging kids and going into homes as well as kohanga.

Tiffy finds the work particularly rewarding.

Five years on, she pays tribute to her whanau in helping her to achieve her dream.

"My dream was to open my own centre at the homestead and I wanted all my cousins and whānau there when we opened it. That seemed unlikely as many of them were all over the motu and overseas and hadn't been home in ages.

"Then, three months before we were due to open we got the terrible news that Aunty Iri was terminally ill. She didn't want to delay the opening and said to me things like 'if I die on Tuesday the catering food I've ordered for my nehu day hakari will be here on time ' so not to disrupt the planned opening date of Te Pākārito. She told me that I was to open no matter what happened.

"She organised her own tangi, the marae catering, and even planned the day she would pass. All the whānau came home to farewell her before she passed, which also meant that by chance they were home to attend the opening of Te Pākārito which meant the world to me.

"She made that dream a reality for me by bringing the whānau home."

Irirangi Te Kowhai (nee Haronga) a breast cancer survivor who died about a week after turning off her dialysis machine, on January 29, 2017, was a sister to Tiffy's mother Aroha. That same day Te Arawa tohunga Mataia Keepa and Anaha Hiini, blessed Te Pākārito at sunrise, declared it open.

While Aroha was doing a ceremonial karanga she noticed several shooting stars overhead. Iri had told her baby sister she would send her a sign of shooting stars when she passes.

Following that Tiffy was singing in support of her husband Stephen during the speeches and suddenly started sobbing for no reason and couldn't stop.

As the song ended she looked up to her brother who was on the phone and was given the news Iri had just passed.

So Te Pākārito mokopuna also mark Aunty Iri's day when they make pavlova and quiche some of her signature dishes.

"Aunty Iri taught me many life long lessons which I am grateful for and am determined to pass those treasures on in her memory and celebrate her every year at Te Pākārito."

Visitors to Te Pākārito comment on the warmth and welcome they find there, and sometimes, they can even hear Aunty or Nan humming and singing in the whare.