18 Apr, 2022 02:24 AM 2 minutes to read

Napier sports reserve Park Island, scene of some of the Easter weekend sports. Photo / Paul Taylor

Results from the first rounds of 2022 of Hawke's Bay Rugby Union club matches at Easter:

Premier - Ray White Nash Cup:

Taradale 70 (Kristino Savea 4. Joshua Combs 2, Flynn Allen, Hamaua Samasoni, Andrew Gardner, Zra Malo, Kienan Higgins, Angelo Mufana tries; Malo 4, Kalani Grant conversions) Aotea 20 (Waka Petera 2, Hoera Stephenson tries; Stephenson penalty, conversion).

Havelock North 13 (Hamish Clapcott, Tomasi Naicegulevu tries; Adam Blake penalty) Central 8.

Hastings R&S 40 (Blake Tresidder, Dennis Tapusoa, Oscar Sowman, Eugene Sandilands, Jessie Lesa-Sipaia, Ausage Fomai tries; Sowman 5 conversions) Napier Pirate 12 (Rocky Hoffman, Hamish Willis tries; Liam Batt conversion).

Napier Old Boys Marist 56 (Josh McIntyre 2, Hannon Brighouse, Paoraian Manuel-Harman, Reilly Hannan, Kere Penitito, Jonty Stewart, Te Rima Whenuaroa tries; Stewart 8 conversions) Clive 17.

Napier Technical Old Boys 30 (Scott Mogford 2, Lewis Bush, Timothy Farrell tries; Sheridan Rangihuna2 penalties, 2 conversions) MAC 28 (Meni Manase, Solomone Fono, John Ika, Sivinia Koroi tries; Ioane Lauono 4 conversions).

Tamatea bye.

Senior 2

Town - Pool 1: Bridge Pa 34 Taradale 17, Maraenui 31 Napier Pirate 5; Pool 2: Havelock North 33 Napier OBM 19, MAC 54 Napier Tech OB 0; Crossover: Hastings R&S 41 Eskview 3.

Country: Otane 50 Waipawa Country Utd 7; Porangahau 64 Takapau 12; Central a bye.

Senior 3

Big Barrel Maury Cody Cup: Bridge Pa 34 Maraenui 19, Flaxmere 43 MAC 7, Taradale 37 Tamatea 24, YMP a bye.

Colts

Pool 1: Napier Tech OB 34 Napier Pirate 15, Clive 46 Taradale 0; Pool 2: Napier OBM 36 Hastings R&S 24; Havelock North beat Onga Tiko by default.

Women

Taradale-Tech 65 MAC 0, Hastings R&S 60 Central 5, Clive bye.