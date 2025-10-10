Highest finish, women (142): Blossom Kupa (Dart Teros).
Most tons, men (27): Tyson Eyles (Panthers).
Most tons, women (18): Mihi Awatere (Ruahine).
TEAM RESULTS
Ruahine 12 Hummingbirds 5: J. Smith 140, 125 (2), 100st, 100 (5); M. Awatere 140st, 140 (2), 120, 118, 100 (13); R. Te Kira 140st, 140 (2), 100st; A. Cashmore 140 (4), 125 (2), 123 (2), 121 (2), 120, 105, 100st (2), 100 (12); N. Fox 140 (4), 138, 134, 118, 100st (3), 100 (9); K. White 180, 140, 100st, 100 (7); A. Armstrong 140, 118, 100 (3); T. Kiri 140st, 125, 121 (3), 100st, 100 (2).
Panthers 13 Whanukz 4: T. Eyles 140 (4), 135st, 130, 125st, 125, 100st, 100f, 100 (17); L. Eyles 180, 140st, 140 (2), 125st (2), 125, 100st, 100 (10); E. Lewis 140st, 120, 100 (2); W. Edwards 140st, 140 (3), 121 (4), 100st (2), 100 (6); J. Waihape 140 (3), 132, 118, 105, 100 (3); J. Waikawa 133, 125, 121, 117 (2), 115, 114, 100st, 100 (3); P. Waihape 180 (3), 140st, 140 (2), 135, 121, 118, 114, 100 (9); M. Waihape 140, 111, 105, 100st, M. Lee 129, 100.
Dart Teros 2 Tigers 15: W. Moeke 140, 125, 110, 100; H. Kupa Snr 140 (4), 135, 125 (2); T. Moeke 140st, 140, 120, 100st, 100 (3); B. Kupa 180, 142f, 140; C. Kiri 180st, 155f, 140 (2), 125st (2), 125, 115, 101, 100 (9); J. White 180, 140 (2), 125 (2), 123, 122f, 121, 106f, 100st (5), 100 (9); J. Love 180 (2), 140st, 136, 100 (10); S. Ratima 180, 140, 125st, 121st, 121, 116st, 108f, 100st, 100 (8).
Tk Rollaz 13 Kahutia Boys 4: D. Murray 140st, 140 (2), 121, 120, 100 (5); F. Waihape 180, 140 (5), 130, 123, 121 (2), 100st, 100 (7); T. Tuhi 140 (5), 135, 125, 123, 121, 114f, 112, 105, 100 (3); CJ Lewis-Brown 180, 140st, 140, 125, 120, 101, 100st (2), 100 (5); T. Hewett 180, 125st, 125 (2), 123, 100 (9); K. Ria 140, 120, 116, 115, 100 (8); S. Barber 125, 121 (2), 105, 100 (5); R. Horsfield 180, 140 (2), 121st, 121 (2), 100 (5).
Lions 1 The Kennel 16: L. Groenewald 180, 140st (2), 140 (3), 121, 120, 118, 100st (2), 100 (5); L. Groenewald Jnr 140, 123, 120, 100, J. Groenewald 140 (2), 125, 121, 105, 100st (2), 100 (4); D. Allen 140 (2), 121, 100 (2); F. Stevens 180, 140st (3), 140 125, 121, 120, 115, 100 (7); B. Brown 180, 140, 135, 121 (2), 120, 100 (6); B. Hollis 140st, 140 (4), 135, 125 (2), 100st, 100 (5); C. Stevens 180, 140st (2), 140 (2), 125st, 125, 121f, 100st (2), 100 (8).
Draw for Thursday: Thursday draw: Tigers v Panthers, Tk Rollaz v Ruahine, The Kennel v Kahutia Boys, Lions v Dart Teros.