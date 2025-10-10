Advertisement
Tūranganui-a-Kiwa Darts Association results

Gisborne Herald
3 mins to read

There were plenty of 180s in Tūranganui-a-Kiwa darts this week, including three to Paul Waihape and two to John Love.

INDIVIDUAL HIGHLIGHTS

180s: Paul Waihape 3 (Whanukz); John Love 2, John White, Shannon Ratima, Cris Kiri (Tigers); Frankie Stevens, Bobby Brown, Chris Stevens (The Kennel); Lucas Groenewald (Lions); Kino White (Hummingbirds); Blossom Kupa (Dart Teros); Fabian Waihape, CJ Lewis-Brown (Tk Rollaz); Tane Hewett, Riley Horsfield (Kahutia Boys); Leroy Eyles (Panthers).

