Most tons, men: 31 - Anaru Cashmore (Ruahine).
Most tons, ladies: 14 - Mihi Awatere (Ruahine).
TEAM RESULTS
Panthers 7 Ruahine 10: L. Eyles 140, 135, 132, 100st, 100 (8), S. Henry 125, 123, 121, 101fn, 100 (9), B. Brown 140, 125, 106fn, 102fn, 100 (11), W. Edwards 180, 140, 124fn, 121 (2), 100 (4), M. Awatere 140 (3), 135, 125st, 123, 100 (8), T. Te Kira 116fn, 100st (2), 100 (5), A. Cashmore 140 (3), 136, 126fn, 121 (3), 121fn, 116fn, 100st (6), 100 (15), R. Te Kira 135, 114, 100 (3).
Hummingbirds 0 Tk Rollaz 17: N. Fox 140st, 140 (2), 126, 100st, 100 (2), T. Kiri 121, 120, 100 (4), K. White 100st, 100 (2), C Woods 116, 121, 100, CJ Lewis-Brown 180, 140 (5), 135, 125st (2), 122st, 121st, 121 (2), 100st (3), 100(7), D. Murray 140 (2), 125, 121, 120, 100st, 100 (8), F. Waihape 140 (2), 125st, 115, 105, 106, 100st, 100 (9), T. Tuhi 140 (5), 100 (7).
Tigers 13 Kahutia Boys 4: C. Kiri 180st, 140 (3), 140 (4), 135st, 135 (2), 125 (2) 123st, 121 (2), 100st (3), 100 (10), J. Love 180 (2), 140 (3), 139, 138, 119, 100st (4), 100 (16), J. White 140st, 140 (5), 123 (2), 121, 100st (2), 100 (14), S. Ratima 180, 140 (2), 125st, 125 (3), 121 (3), 100 (5), T. Horsfield 142fn, 140, 135, 125 (2), 100 (20) K. Ria 121, 100st (2), 100 (6), S. Barber 140 (2), 120st, 100st, 100 (4), R. Horsfield 140 (2), 100 (11).
Whanukz 6 The Kennel 11: P. Waihape 180, 140 (2), 132, 125, 110, 100st, 100 (4), J. Waikawa 140, 135st, 133, 120fn, 114, M. Lee 138, 100fn, 100 (4), F. Stevens 180, 140 (2), 123, 100st (2), 100 (6), B. Hollis 121st, 121, 113, 100 (6), H Stevens 140st, 140 (2),120, 100 (2), C. Stevens 155, 141st, 140st (2), 140 (6), 133, 125, 118st, 100st (2), 100 (7).
Dart Teros 10 Lions 7: H. Kupa 140 (2), 138, 100st (3), 100 (10), B. Kupa 126, 100 (2), H. Kupa Snr 180, 135st, 134, 100 (5), T. Moeke 140, 115, 100st, 100 (4), J. Groenewald 100 (7), L. Groenewald Jnr 136, 100 (4), L. Groenewald Snr 140, 121 (2), 115st, 108, 100 (5), D. Allen 140, 100st (4), 100 (11).
Draw for September 11 - Waikohu Sports Club: Tk Rollaz v Dart Teros, Kahutia Boys v Hummingbirds.
Brezz”N” Dart Hall: The Kennel v Tigers, Ruahine v Whanukz, Lions v Panthers.