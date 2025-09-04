Advertisement
Tūranganui-a-Kiwa Dart Association weekly results

Gisborne Herald
3 mins to read

John Love threw two 180s while Chris Kiri made the perfect start in Tūranganui-a-Kiwa club darts this week.

INDIVIDUAL RESULTS

180s: John Love (2), Shannon Ratima, Chris Kiri (Tigers), Henare Kupa (Dart Teros), CJ Lewis-Brown (Tk Rollaz), Willie Edwards (Panthers), Paul Waihape (Whanukz), Frankie Stevens (The Kennel).

Highest start, men: 180 - Chris Kiri (Tigers).

Highest start, ladies: 140 - Nyoka Fox (Hummingbirds).

Highest finish, men: 142

