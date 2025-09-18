Advertisement
Gisborne Herald / Sport

Tūranganui-a-Kiwa Dart Association results

Gisborne Herald
5 mins to read

Frankie Stevens enjoyed a big night at the oche as The Kennel beat Kahutia Boys in Tūranganui-a-Kiwa Dart Association's weekly league.

SEPTEMBER 18

INDIVIDUAL RESULTS

180s: Cris Kiri, John White (Tigers), Chris Stevens, Frankie Stevens (The Kennel), Tyson Eyles 2, Irie Eyles (Panthers), Te Maipi Tuhi (Tk Rollaz), Paul Waihape (Whanukz), Lucas Groenewald Jnr (Lions).

Highest start, men: 140 – Shiloh Henry, Irie Eyles (Panthers), Darryl Murray, CJ Lewis-Brown, Fabian Waihape

