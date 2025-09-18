Highest finish, men: 170 – Frankie Stevens (The Kennel).
Most tons, men: 26 – Irie Eyles (Panthers).
Most tons, ladies: 14 – Mihi Awatere (Ruahine).
TEAM RESULTS
Hummingbirds 4 Dart Teros 13: N. Fox 129, 121st, 120, 115 (2), 100 (5), T. Kiri 100 (3), K. White 140 (3), 125, 100st (2), 100 (6), A. Armstrong 105, 100 (3), H. Kupa Snr 125, 114st, 100 (2), T. Moeke 121, 111, 102, 100 (3), H. Kupa Jnr 140 (2), 105, 100st (2), 100 (10), W. Moeke 125, 105, 100 (6).
Tigers 12 Ruahine 5: C. Kiri 180, 140 (6), 134st, 132, 100 (8), J. White 180, 140 (2), 123, 115, 100st (2), 100 (12), J. Love 140st (2), 140 (4), 138, 125, 100st (3), S. Ratima 140st, 140, 135, 121, 100st, 100 (5), J. Smith 140 (2), 115, 100st, 100 (4), M. Awatere 140st (2), 140 (3), 135, 123, 100st (2), 100 (5), T. Te Kira 140st, 140 (3), 125, 100st, 100 (9), A. Cashmore 160, 140,133, 123, 120, 100 (4).
Kahutia Boys 3 The Kennel 14: T. Hewett 125, 102, 100st, 100 (3), S. Barber 140 (2), 125st, 124, 121, 100 (10), K. Ria 140 (2), 123, 100 (8), R. Horsfield 140, 125 (4), 120st, 120, 105, 100 (3), F. Stevens 180, 170fn, 140st, 140 (5), 135, 134 (2), 123, 116fn, 100st, 100 (6), B. Brown 140 (2), 121, 110, 100st, 100 (12), B. Hollis 140st, 140 (3), 137, 125st, 120 (2), 102, 100st, 100 (9).
Panthers 13 Tk Rollaz 4: I. Eyles 180, 140st, 140 (7), 134, 108, 105, 100st (5), 100 (9), L. Eyles 140fn, 140 (3), 125 (2), 115, 100st (3), 100 (11), T. Eyles 180 (2), 140 (5), 133, 125, 121st, 100st (3), 100 (8), S. Henry 140st, 122, 120, 118, 100st, 100 (3), F. Waihape 140st, 125, 123, 121st, 105, 100st (2), 100 (7), T. Tuhi 180, 140 (3), 100 (5), CJ Lewis-Brown 140st (2), 140 (2), 125, 122, 120, 119, 100 (9), D. Murray 140st, 140, 126, 125, 121, 100 (4).
Whanukz 11 Lions 6: M. Waihape 100, A. Leach 140 (2), 134, 125, 120, 100st, 100 (4), C. Waikawa 120, 100 (3), P. Waihape 180, 159, 139, 125, 121, 100st (4), 100 (7), L. Groenewald 140st, 140, 135st, 135, 125, 100st, 100 (6), L Groenewald Jnr 180, 138, 121 (3), D Allen 140, 125, 100 (5), J. Groenewald 140, 108, 100.
September 11
INDIVIDUAL RESULTS
180s: Frankie Stevens 2, Chris Stevens, (The Kennel), John Love (Tigers), Mihi Awatere (Ruahine), Jarrod Waikawa (Whanukz), Shiloh Henry (Panthers), Darryl Murray, Fabian Waihape, C.J Lewis-Brown, (Tk Rollaz), Wix Moeke, (Dart Teros), Shay Barber, Riley Horsfield, Tane Hewett, (Kahutia Boys).
Highest start, men: 180 – Frankie Stevens (The Kennel).
Highest start, ladies: 180 – Mihi Awatere (Ruahine).
Highest finish, men: 167 – Tyson Eyles (Panthers).
Highest finish, ladies: 110 – Jennifer Waihape (Whanukz).
Most tons, men: 23 – Chris Stevens (The Kennel), Leroy Eyles (Panthers).
Most tons, ladies: 11 – Kino White (Hummingbirds).
TEAM RESULTS
Kahutia Boys 13 Hummingbirds 4: S. Barber 180, 140st, 135, 123, 115, 100 (4), R. Horsfield 180, 140st, 125, 121st, 121 (2), 101, 100st, 100 (7), T. Hewett 180, 140 (4), 125st, 123, 121st, 121 (2), 117, 105, 100st (3), 100 (7), K. Ria 138, 121, 100 (7), N. Fox 174, 100 (4), T. Kiri 108 (2), 100 92), C. Woods 140, 100 (2), K. White 140, 100 (10), A. Armstrong 100.
Ruahine 12 Whanukz 5: M. Awatere 180st, 140, 133, 100 (4), T. Te Kira 140st, 125, 121, 100st, 100fn, 100 (6), R. Te Kira 140 (4), 138, 121 (2), 100 (4), A. Cashmore 140 (4), 105, 100 (2), M. Waihape 121st, 101, 100, J. Waikawa 180, 133, 121 92), 117,100 (2), P. Waihape 140 (3), 125st, 125, 100 (9), J Waihape 140, 121, 111, 110fn.
Lions 3 Panthers 14: L. Groenewald 140, 134, 125 (2), 111fn, 107, 100 (4), L. Groenewald Jnr 140 (2), 100 (2), D. Allen 126, 119, 100 (2), J. Groenewald 135, 121, 100 (2), L. Eyles 140st, 140 (3), 135, 125st, 121fn, 105, 102fn, 100st (2), 100 (12), T. Eyles 167fn 140 (5), 135, 129fn, 125 (3), 124, 100st, 100 (7), S. Henry 180, 138, 125, 100 (4), F. Waihape 135, 100st, 100 (4).
Tk Rollaz 12 Dart Teros 5: D. Murray 180, 140, 125, 100 (6), F. Waihape 140 (3), 121, 101, 100 (5), T. Tuhi 162, 140 (3), 125 (2), 121, 105, 100st, 100 (6), CJ Lewis-Brown 180, 140st, 140, 125, 120 (2), 110, 105, 100 (6), W. Moeke 180, 140 (2), 126, 125, 123 118, 105, 100st, 100 (5), H. Kupa Snr 140 (3), 138, 125, 121, 100, T. Moeke 140 (2), 121 (2), 101fn, 100 (11), H. Kupa Snr 125, 120st, 118, 109, 104, 100st, 100 (12).
The Kennel 5 Tigers 12: B. Brown 140, 122, 120, 100st, 100 (4), F. Stevens 180st, 180, 140, 125st, 125, 120, 100st, 100 (6), B. Hollis 140st, 140, 138, 125, 116fn, 100 (2), C. Stevens 180, 140st, 140 (5), 134, 131st, 120fn, 105, 101, 100 (10), C. Kiri 140st, 140 (8), 129, 121 (2), 100st (2), 100 (3), S. Ratima 140 (2), 139, 135st, 134, 125, 123st, 121, 115, 100st, 100 (8), J. Love 180, 140, 125 (3), 123, 121, 100 (7), J. White 140 (5), 134, 125, 123, 121, 118, 100st (2), 100 (7).
Draw for September 25
Waikohu Sports Club: Tk Rollaz v Whanukz; Dart Teros v Panthers.
Brezz’N’Dart Hall: The Kennel v Hummingbirds; Ruahine v Kahutia Boys; Lions v Tigers.