Most tons, men: 28 - Cris Kiri (Tigers).
Most tons, ladies: 21 - Mihi Awatere (Ruahine).
TEAM RESULTS
Dart Teros 7 The Kennel 10: H. Kupa Snr 134, 115, 100 (3), T. Moeke 140st, 140, 121, 100 (3), H. Kupa Jnr 140 (2), 135, 125, 121 (2), 120fn, 115st, 112, 100st, 100, W. Moeke 136, 131, 100st, 100 (14), C. Stevens 140st (2), 140 (2), 137, 121, 120, 105, 104fn, 100 (9), F. Stevens 140st (2), 140, 136, 100 (7), B. Hollis 180, 136, 125 (2), 112fn, 109, 103, 100 (4), H. Stevens 140 (2), 137, 135, 125, 121, 100st, 100 (3).
Hummingbirds 8 Lions 9: N Fox 125, 121, 105, 100st, 100 (5), T Kiri 128, 116, 100 (2), B Kupa 110, 105st, 100, L Edwards 120, D Allen 135, 120, 100 (2), L Groenewald Jnr 153, 105, 101, L Groenewald Snr 140, 114, 100 (5), J Groenewald 145, 132, 103.
Whanukz 0 Tigers 17: P Waihape 140 (2), 121st, 100 (6), J Waikawa 117, 105st, 100st, 100, M Lee 140, 125, 100, M Waihape 116, 114, J White 180, 140 (4), 125 (3), 123, 100st (2), 100 (7), S Ratima 140st (2), 140 (3), 135, 120, 118, 100st (3), 100fn, 100 (8), J Love 140, 102fn, 100st (2), 100 (15), C Kiri 140st (3), 140 (7), 138, 135st, 134st, 125st, 111fn, 100st (2), 100 (11).
Panthers 11 Kahutia Boys 6: T Eyles 140st, 140 (2), 139, 132, 125, 121st, 120, 119, 104, 100st, 100 (8), L Eyles 180 (2), 140st (2), 140 (2), 137st, 121, 100st (2), 100 (9), S Henry 140, 115, 112, 101, 100st (20, 100 (5), W Edwards 140st, 140 (4), 125 (2), 123, 121 (2), 120, 100st, 100 (4), T Hewitt 140 (2), 125 (2), 123, 116, 114st, 113, 100st, 100 (7), K Ria 140 (2), 121st, 120, 105, 100st, 100, R Horsfield 125, 100 (4), S Barber 140 (2), 125, 121, 118, 105fn, 100st, 100 (7).
TK Rollaz 8 Ruahine 9: F Waihape 140st, 140 (2), 125st, 125, 100 (9), T Tuhi 140, 120, 110st, 100st, 100 (4), CJ Lewis-Brown 180, 140st, 140 (2), 123, 122, 120 (2), 100 (4), D Murray 180, 140st, 140 (4), 138, 125, 111, 100st, 100 (7). M Awatere 140fn, 140st (3), 135,125, 120st, 100st (3), 100 (11), T Te Kira 140 (3), 135, 125, 124, 121 (3), 119 (2), 100 (3), A Cashmore 160, 140, 125st, 125, 120, 100 (14), J Smith 137, 125, 121 (2), 100 (5).
Draw for August 28 - Waikohu Sports Club: Lions v Tk Rollaz; The Kennel v Panthers.
Brezz ’N’ Dart Hall: Ruahine v Dart Teros; Tigers v Hummingbirds; Kahutia Boys v Whanukz.