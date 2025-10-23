Advertisement
Home / Gisborne Herald / Sport

Summer darts league up and running in Gisborne

Gisborne Herald
3 mins to read

Twelve teams are competing in the Summer League Thursday darts competition.

Results from Brezz’N Darts Summer League —

INDIVIDUAL HIGHLIGHTS

180s: Anaru Cashmore (Wer’edozes); Thao Duncan (Kaos); The David Johnston (TKBC); Cris Kiri, Apanui Kaiwai (The Flight Crew); Shay Barber (Kahutia Boys); Fabian Waihape (Tk Rollaz).

Highest start, men: 160 - Alf Cross (Warriors); Fabian Waihape (Tk Rollaz).

Highest start, women: 120 - Jacqueline Broughton (Bullseye Babez).

