Most tons, men: 19 - Thao Duncan (Kaos).
Most tons, women: 15 - Tanz Kiri (The Flight Crew).
TEAM RESULTS
Ruahine 2 Kaos 19: R. Te Kira 140, 100 (4); J. Smith 131, 100 (2); T. Irwin 140 (3), 123, 121, 120st, 105, 100st, 100 (4); T. Duncan 180, 140 (3), 136, 125 (4), 120st, 117, 100 (8); A. Charlie 140 (3), 125, 123, 120st, 120, 105st, 105, 100st (2), 100 (7); S. Henry 128, 100 (2).
Baaaby Sharks 3 The Brothers 18: N. Fox 140 (2) 123, 121, 100 (3); C. Woods 140, 123, 120, 104; L. Edwards 120, 108; M. Waihape 120, 100; CJ Lewis-Brown 180, 134, 123, 121 (2), 115, 100 (5); B. Brown 139, 125, 120st, 101, 100 (2); L. Eyles 140, 133, 125, 123, 120, 105, 100 (4); T. Eyles 140 (3), 130st, 125, 121st, 120st, 100st (3), 100 (7).
TKBC 13 Lions 8: H. Kupa Snr 122, 116, 100 (3); D. Johnston 180, 140, 125, 115, 100 (4); H. Kupa Jnr 140 (2), 126, 100 (6); T. Moeke 134, 115, 101st, 100 (12); L. Groenewald Snr 140 (3), 125, 120st, 101st, 100 (7); J. Groenewald 140, 120, 100st, 100 (4); D. Allen 140, 105 (2), 100 (6).
Wer’edozes 12 Bullseye Babez 9: M. Lee 125, 121, 100 (4); I. Thompson 140, 100 (4); J. Waihape 115, 100; P. Waihape 140, 121st, 120, 100 (2); A. Cashmore 180, 140, 100 (5); J. Broughton 120st, 115, 100; R. Hare 100 (3); J. Brown 140, 120, 112st, 105, 102, 100 (5); B. Kupa 116, 100 (2).
The Flight Crew 15 Kahutia Boys 6: C. Kiri 180, 140 (2), 134 (2), 120st, 117, 101st, 100 (11); J. Barbarich 154st, 140, 120, 100 (4); A. Kawai 180, 140 (2), 125 (2), 112st, 100 (9); T. Kiri 100 (4); R. Horsfield 133, 121, 120st, 100st, 100 (6); T. Hewett 140, 120, 107st, 101st, 100 (9); T. Horsfield 140, 105, 102, 100st, 100 (4); S. Barber 180, 100 (2).
Warriors 14 Tk Rollaz 7: C. Stevens 140, 135st, 1127st, 100 (4); A. Cross 160st, 140, 135, 125 (2), 122st, 122, 120st, 119, 100 (9); J. White 140st, 125, 100st, 100 (4); F. Stevens 160st, 140 (2), 120 (2), 100 (7); T. Tuhi 140, 137 (2), 125, 121, 100 (8); D. Murray 136st, 125, 101, 100 (2); B. Hollis 135, 134, 127, 124, 120, 106, 102st, 100 (3); F. Waihape 180, 140 (2), 121, 120, 100 (5).
Draw for THURSDAY — Brezz’N Dart Hall: Kahutia Boys v Wer’edozes, Bullseye Babez v Ruahine Bratz, Kaos v TKBC, Lions v Baaaby Sharks.
Waikohu Sports Club: The Brothers v Warriors, Tk Rollaz v The Flight Crew.