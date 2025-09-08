Advertisement
Advertise with NZME.

Gisborne rugby, basketball scoreboard

Gisborne Herald
3 mins to read

Poverty Bay halfback Silas Brown marked his first start in a Heartland Championship game with his first try in a 38-3 win over Buller in Gisborne that lifted the Weka to fourth on the table. Photos / Angus Bodle

Poverty Bay halfback Silas Brown marked his first start in a Heartland Championship game with his first try in a 38-3 win over Buller in Gisborne that lifted the Weka to fourth on the table. Photos / Angus Bodle

Advertisement
Advertise with NZME.

Rugby

Heartland Championship, week 4

At Gisborne, Poverty Bay Weka 38 (Keanu Taumata 2, Toma Laumalili, Tayler Adams, Uini Fetalaiga, Silas Brown tries; Adams 4 con) Buller 3 (Alex Schupbach pen). HT: Poverty Bay 12 Buller 3.

Poverty Bay MVP: Cohen Loffler.

Buller MVP: Alex Schupbach.

Advertisement
Advertise with NZME.

At Ashburton, Mid-Canterbury

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save