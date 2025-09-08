At Ashburton, Mid-Canterbury
82 (Raitube Vasurakuta 3, Gordon Hausia 2, Declan McCormack 2, McGregor Best, Jackson Donlan, Nathan McCloy, Manasa Samo, Ben Innes tries; Thomas Reekie 11 con) Ngati Porou East Coast Kaupoi 7 (Manahi Brooking try; Carlos Kemp con). HT: Mid-Canterbury 42 NPEC 7.
Mid-Canterbury MVP: Seta Koroitimana.
Ngāti Porou East Coast Kaupoi: Leethan Tipene-Rawiri.
Other Heartland results: At Greymouth, West Coast 14 Wairarapa Bush 24; Te Kuiti, King Country 36 Horowhenua Kapiti 46; Oamaru, North Otago 45 Thames Valley 36; Timaru, South Canterbury 35 Whanganui 24.
Points: Mid Canterbury 20, South Canterbury 20, West Coast 15, Poverty Bay 15, Wairarapa Bush 12, Horowhenua Kapiti 11, Whanganui 11, North Otago 11, Thames Valley 9, King Country 7, Buller 2, Ngāti Porou East Coast 0.
North Island Heartland Women’s Championship
At Ruatōria, Ngāti Porou East Coast Hamoterangi 10 (Kahurangi Delamere try; Rena-Deane Goldsmith pen, con) Thames Valley 8 (Emily James try; James con).
At Whanganui: Whanganui 33 King Country 7.
Points: Whanganui 15, NPEC 15,* Thames Valley 13, King Country 0, Wairarapa Bush 0.
*Thames Valley have played 4 games, the rest have played 3.
Basketball
GBA Men’s Open League
ETB Whanau 36 (Shae Abbott-Raggett 13, Ezra Graham 8, Mokena Ihimaera-Wikotu 4) Raiders OG 53 (Willie Brown 22, Wayne Bartram 14, Siaki Tui 8). Q1 - Raiders 16-15; HT - 34-21; Q3 - 41-29.
Cold Heartz 31 (Manu Rylan 11, Rylan Ingram 7, Anaru Vertongen 5) Astros 67 (Logan Mason 15, Qkylau Leach 15, Taimanaaki Gear 15, Ainsley Waititi-Leach 10, Ken Quinn 4). Q1 - Astros 13-3; HT - 23-19; Q3 - 43-18.
Waengapu Stallions 44 (Tumau Tuwairua 14, David Sweeney 10, Harmoney Keepa 6, Mason Nepe 5) Waikohu 13 (Maranga Wilson 7, Hezekiah Lewis 4). Q1 - Stallions 14-4; HT - 21-6; Q3 - 33-11.
Campion College Cougars 20 (Bjorn Raroa-Haraki 8, Jahni Latu 4, Owen Buchanan 3) Setting Suns 34 (Reggie Namana 15, Fabio Geranazzo 6, Johann Aliyahis 6, Panapa Ehau 3). Q1 - Suns 11-7; HT - 19-11; Q3 - 27-15.
Psalms 38 (Josefo Avau Muliaga 10, Tamati Tofilau 8, Zorik Peneha 8, Charles Hughes 7) Hustlers 40 (Elijah Swann 16, Caleb Swann 12, Jovan Potter 6). Q1 - Psalms 11-4; HT - Hustlers 16-13; Q3 - 30-27.