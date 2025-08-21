Advertisement
Advertise with NZME.

Gisborne Contract Bridge Club results

Gisborne Herald
Quick Read

Thursday night bridge saw Frank Roach and Murray Owen combine for an excellent score of 71.67.

Thursday night bridge saw Frank Roach and Murray Owen combine for an excellent score of 71.67.

Advertisement
Advertise with NZME.

Congratulations to Frank Roach and Murray Owen for this week’s top score of 71.67 on Thursday night.

Friday, August 15 – Vixen Pairs 2

No scoring available.

Monday, August 18 – Open Teams (6 rounds, final score)

Team A: Amanda Matthews/Stephen Francks/Kuba Jerabek/Tracy Clayton 90.40 victory points.

Advertisement
Advertise with NZME.

Team C: Patricia

Advertisement
Advertise with NZME.
Save