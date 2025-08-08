Advertisement
Advertise with NZME.

Gisborne Contract Bridge Club results

Gisborne Herald
2 mins to read

A score of over 73 was the highlight of Gisborne Contract Bridge Club's competition play this week.

A score of over 73 was the highlight of Gisborne Contract Bridge Club's competition play this week.

Advertisement
Advertise with NZME.

Lynsey Bartlett and Eileen Lee led the way in Gisborne Contract Bridge Club play this week, scoring 73.41 on Thursday night.

Friday, August 1 – Beetham Lifestyle Pairs 1

North/South: Gretchen Ivess/Elizabeth Jackson 59.03; Carolyn McMurray/William Savage 57.99; Annabelle Sutton/ Robyn Cheyne 56.25.

East/West: Ann McCombe/Anne Roberts 67.86; Janine Robinson/Joy

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save