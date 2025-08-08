Team F: Vicki Taylor/John Hudson/Vicki Nickerson/Frank Roach 11.70 and 18.08 – total 28.78
Team C: Patricia Corson/Joy Marden/Eileen Lee/Anne McCombe 14.46 and 8.95 – total 23.41
Team A: Amanda Matthews/Stephen Francks/Kuba Jerabek/Tracy Clayton 10.36 and 11.05 – total 21.41
Team G: Jean Turnbull/Caroline Taylor/Bette Parker/Sally Knight 8.30 and 12.90 – total 21.20
Wednesday, August 6 – Emerre & Hathaway Pairs 1
North/South: Patricia Corson/Elizabeth Jackson 68.45; Bette Parker/Anne Roberts 55.36; Robyn Cheyne/Carol Joblin 55.06; Sharron Baker/Vicki Nichol 50.
East/West: Louise Goodhue/Vicki Nichol 57.94; Joy Marden/Caroline Kirkpatrick 54.76; Glenys Evans/Anne Maclaurin 52.65; Sally Knight/Eileen Lee 50.
Thursday, August 7 – Bayleys Real Estate Pairs 1
North/South: Lynsey Bartlett/Eileen Lee 73.41; Anelia Evans/Raewynne Cook 59.92; Hans van der Kuijl/Katrina Duncan 59.13.
East/West: Ann McCombe/Catherine McDonald 61.51; Robyn Hatwell/Gordon Hintz 56.75; Sue McClune/Stephen Francks 54.76.