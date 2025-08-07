RSA Mayhem 10 RSA Stallions 11: Quaden Stevens 100 (14), 125, 140 (4), 180st (2), 180; TK Kaio 100 (6), 140; Irie Eyles 100 (13), 121, 140st (2), 140 (4), 180; Haimona Ratapu 100, 110; Toby Ratapu 100 (9), 140 (2); Mike Stevens 100 (2), 121, 125, 140 (2); Harley Ngarangione 100 (13), 140 (5), 156F, 180; Wini Harrison Boyd 100 (4), 135, 140 (2); Api Charlie 100 (9), 140st (2), 140 (2); Kayne Arahanga 100 (11), 135, 137, 140st (2), 140 (4), 119F; Kelvin Tamihere 100 (7), 121 (2), 140 (3); Jordan Ngarangione 100 (10), 120, 125 (3), 140st, 140 (2), 180.
RSA Gunz 7 Cossie Souljahz 14: John Down 100 (14), 121 (3), 102F, 140 (2); Mike Hughes 100 (5), 140 (3); Derek Creswell 100 (7), 140; Leroy Eyles 180, 100 (7), 115, 125, 140; Grace Eyles 100; 100 (8), 121, 125; Lee Tamihana 180 (4), 100 (10), 106F, 125, 135, 140 (3); Sandy Campbell 100, 127, 140; Errol Tamihana 100 (9), 121 (3), 138, 140 (4); Levi Tamihana 100 (6), 105 (2), 125, 140 (2); Hukanui Brown 100 (7), 130, 135, 140 (4); Kauri Leach 180 (2), 100, 103, 123, 125 (2), 120, 140.
RSA Spandangles 8 The Kennel 13: Tyson Eyles 100 (10), 121, 105, 125, 140 (3), 177; Sean Gooch 100 (2), 134, 140 (3); Nigel Wallace 100 (5), 121, 125, 135, 140 (2); Nick Hutton 100 (3), 105, 140; Cody Andrews 100 (9), 120, 137, 140 (3); Aaron Lum 100 (5), 120, 125, 134, 140 (2); Chris Stevens 138F, 100 (11), 125, 140 (2); Cj Lewis Brown 180, 100 (4), 116, 121, 125; Darryl Murray 100 (4), 121, 137; Fabian Waihape 100 (7), 104, 140st, 140 (2); Te Maipi Tuhi 100, 116, 121, 125, 128, 132; Braidyn Hollis 180, 100 (4), 123, 125, 140 (2).
Cossie Done & Dusted 9 Roseland 12: Cris Kiri 100F, 100 (4), 180, 116, 120, 125, 121, 131, 140 (4); Brian Leach 180 (2), 100 (10), 109, 122, 140 (3); John White 100 (5), 121, 140st (2), 140 (4); John Love 180, 100 (11); Monty Reedy 100F, 100 (5), 107, 115, 139, 140 (2); Paul Waihape 100 (5), 140st, 140 (3); Kevin Morrell 100 (10), 121 (2), 125, 140 (2); John Collier 100 (12), 119, 125 (2), 137, 140st, 140 (2); John Griffiths 180st, 180 (3), 100 (3), 119, 131, 140 (5); Mike Jones 100 (6), 118, 121, 140; Wayne Morrell 100 (11), 140st; Josh Atwood 100 (6), 125, 140.
Bye: 2NZEF Tao Vikings.
B GRADE
RSA Ruahine 5 RSA Dartaholics 10: Tracey Te Kira 100 (4), 100st (2); Mihi Awatere 100 (4), 100st; Anaru Cashmore 100 (3), 132, 140 (2); Ripeka Te Kira 100; Mariu Lee 100 (2), 100st; Johnny Smith 100; Pete Tom 100 (3), 100st, 140 (3); Jono Budd 100 (2), 100st; Thao Duncan 100 (5), 100st, 137, 140 (2); Kelly Hartley 120; Frankie Stevens 180, 100 (4), 100st, 105, 121.
2NZEF Tao Valkyries 3 Cossie Spoilers 12: Mereana Maxwell 100st, 140 (2); Danielle Birch 100 (3), 125; Ora Taukamo 100 (5), 120, 140; Jessie Richardson 100 (2); Rua Ratima 100, 102, 114; Kiri Hawea 100, 120; Thomas Nukunuku 100 (2), 100st; Debs Rewi 105; Murray Jukes 100 (3), 100st, 118, 140 (2); Ata Armstrong 120, 140; Tipi Poi 100, 115; Peter Anderson 140.
RSA Outlaws 13 2NZEF Pink Ladies 2: Angela Leach 100, 115; Chiarn Waikawa 100 (2), 100st, 123; Jennifer Waihape 152; Jarrod Waikawa 125, 140; Mihimoana Waihape 100, 140; Curly Waikari 131; Vanessa Fraider 100 (2), 103, 117; Meri Eparaima 103; Mere Nepe 100st.
2NZEF Rebels 10 2NZEF Tao Spartans 5: Nyoka Fox 100; Jesse Noanoa 100 (2), 140; Jimi Barbarich 100 (2), 140st; Gary Poi 100 (2); Charlie Reiri 100 (5), 137; Lorenzo Kaa 100; Hinetapora Kaiwai 126, 140; Meshelle Ahuriri 100, 116; Riley Horsfield 100 (6), 136st, 140st; Dean Allen 121, 132, 165; Steve Lascelles 100st, 100 (2), 101, 125st, 125; John Ahuriri 100st, 125, 140.
Bye: Cossie 6 Shooters.