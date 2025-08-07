Advertisement
Advertise with NZME.

Gisborne Club Darts Association results

Gisborne Herald
4 mins to read

A big night in Gisborne Club Darts Association's weekly leagues resulted in a flurry of 180s, a high finish of 156 and an 11-10 RSA derby between Mayhem and Stallions.

A big night in Gisborne Club Darts Association's weekly leagues resulted in a flurry of 180s, a high finish of 156 and an 11-10 RSA derby between Mayhem and Stallions.

Advertisement
Advertise with NZME.

INDIVIDUAL HIGHLIGHTS

180s: Quaden Stevens 3, Irie Eyles (RSA Mayhem); Harley Ngarangione, Jordan Ngarangione (RSA Stallions); Lee Tamihana 4, Kauri Leach 2 (Cossie Souljahz); Leroy Eyles (RSA Gunz); CJ Lewis Brown, Braidyn Hollis (The Kennel); Cris Kiri, Brian Leach 2, John Love (Cossie Done & Dusted); John Griffiths 4 (Roseland);

Advertisement
Advertise with NZME.
Advertisement
Advertise with NZME.
Save