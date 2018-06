GROS ISLET, St. Lucia (AP) — The West Indies and Sri Lanka have drawn the second of three tests after bad light ended play prematurely.

Sri Lanka 253 (Dinesh Chandimal 119 not out; Shannon Gabriel 5-95, Kemar Roach 4-49) and 342 (Kusal Mendis 87, Niroshan Dickwella 62; Shannon Gabriel 8-62), drew with West Indies 300 (Devon Smith 61, Shane Dowrich 55; Lahiru Kumara 4-86) and 147-5 (Kraigg Brathwaite 59 not out; Kasun Rajitha 2-23)