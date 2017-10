Ireland-born first-five Ian McKinley has also been included in the Italy's rugby squad for the first time, after losing his sight six years ago following an accidental boot to the eye.

The Treviso number 10 plays with goggles after suffering the loss of sight while playing for Irish club side Leinster.

McKinley is among five uncapped players in the squad for games against Fiji, Argentina and South Africa, including former Highlanders and Hurricanes backline utility Jayden Hayward.

Hayward played two seasons each with the Highlanders and Canes between 2009 and 2012 before leaving for the Western Force.

He's been with Italian side Treviso since.

Italy squad:

Forwards: Dario Chistolini (Zebre Rugby), Simone Ferrari (Benetton Rugby), Andrea Lovotti (Zebre Rugby), Tiziano Pasquali (Benetton Rugby), Federico Zani (Benetton Rugby), Luca Bigi (Benetton Rugby), Oliviero Fabiani (Zebre Rugby), Leonardo Ghiraldini (Toulouse/FRA), George Fabio Biagi (Zebre Rugby), Dean Budd (Benetton Rugby), Marco Fuser (Benetton Rugby), Marco Lazzaroni (Benetton Rugby), Federico Ruzza (Benetton Rugby), Renato Giammarioli (Zebre Rugby Club), Giovanni Licata (Fiamme Oro), Maxime Mata Mbanda (Zebre Rugby), Francesco Minto (Benetton Rugby), Sergio Parisse (Stade Francais/FRA), Abraham Steyn (Benetton Rugby).

Backs: Edoardo Gori (Benetton Rugby), Tito Tebaldi (Benetton Rugby), Marcello Violi (Zebre Rugby Club), Carlo Canna (Zebre Rugby), Ian McKinley (Benetton Rugby), Tommaso Benvenuti (Benetton Rugby), Tommaso Boni (Zebre Rugby), Tommaso Castello (Zebre Rugby Club), Jayden Hayward (Benetton Rugby), Mattia Bellini (Zebre Rugby), Angelo Esposito (Benetton Rugby), Leonardo Sarto (Glasgow/SCO), Giovambattista Venditti (Zebre Rugby), Matteo Minozzi (Zebre Rugby Club), Edoardo Padovani (Toulon/FRA).