French Open Results

PARIS (AP) " Results Wednesday from the French Open at Stade Roland Garros:

Renzo Olivo, Argentina, def. Jo-Wilfried Tsonga (12), France, 7-5, 6-4, 6-7 (6), 6-4.

Dominic Thiem (6), Austria, def. Simone Bolelli, Italy, 7-5, 6-1, 6-3.

David Goffin (10), Belgium, def. Sergiy Stakhovsky, Ukraine, 6-2, 6-4, 3-6, 6-3.

Diego Schwartzman, Argentina, def. Stefano Napolitano, Italy, 6-3, 7-5, 6-2.

Steve Johnson (25), United States, def. Borna Coric, Croatia, 6-2, 7-6 (8), 3-6, 7-6 (6).

Horacio Zeballos, Argentina, def. Ivo Karlovic (23), Croatia, 7-6 (5), 7-6 (5), 6-3.

Grigor Dimitrov (11), Bulgaria, def. Tommy Robredo, Spain, 6-3, 6-4, 7-5.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Joao Sousa, Portugal, 6-1, 6-4, 6-3.

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Viktor Troicki, Serbia, 7-6 (3), 7-6 (2), 7-6 (6).

Guillermo Garcia-Lopez, Spain, def. Marco Trungelliti, Argentina, 7-5, 6-4, 7-5.

Rafael Nadal (4), Spain, def. Robin Haase, Netherlands, 6-1, 6-4, 6-3.

Milos Raonic (5), Canada, def. Rogerio Dutra Silva, Brazil, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Albert Ramos-Vinolas (19), Spain, def. Benjamin Bonzi, France, 6-2, 6-1, 6-1.

Continued below.

Related Content Your Views: Readers' letters Diana Clement: Watch out for sexually-transmitted debt Political Roundup: New Zealand's democracy and its discontents

Pablo Carreno Busta (20), Spain, def. Taro Daniel, Japan, 7-5, 6-4, 4-6, 6-0.

Lucas Pouille (16), France, def. Thomaz Bellucci, Brazil, 7-6 (5), 6-1, 6-2.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Aljaz Bedene, Britain, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3.

Roberto Bautista Agut (17), Spain, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6 (3).

Venus Williams (10), United States, def. Kurumi Nara, Japan, 6-3, 6-1.

Bethanie Mattek-Sands, United States, def. Petra Kvitova (15), Czech Republic, 7-6 (5), 7-6 (5).

Sam Stosur (23), Australia, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 6-2, 7-6 (6).

Yulia Putintseva (27), Kazakhstan, def. Johanna Larsson, Sweden, 6-3, 1-6, 6-3.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Ekaterina Makarova, Russia, 6-2, 6-2.

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-3, 6-2.

Shelby Rogers, United States, def. Cagla Buyukakcay, Turkey, 7-6 (6), 6-4.

Garbine Muguruza (4), Spain, def. Anett Kontaveit, Estonia, 6-7 (4), 6-4, 6-2.

CiCi Bellis, United States, def. Kiki Bertens (18), Netherlands, 6-3, 7-6 (5).

Elise Mertens, Belgium, def. Richel Hogenkamp, Netherlands, 6-3, 6-4.

Caroline Wozniacki (11), Denmark, def. Francoise Abanda, Canada, 6-0, 6-0.

Kristina Mladenovic (13), France, def. Sara Errani, Italy, 6-2, 6-3.

Timea Bacsinszky (30), Switzerland, def. Madison Brengle, United States, 6-0, 6-2.

Zhang Shuai (32), China, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-2, 4-6, 6-3.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Dominika Cibulkova (6), Slovakia, 6-4, 6-3.

Svetlana Kuznetsova (8), Russia, def. Oceane Dodin, France, 7-6 (5), 5-7, 6-3.

Marcin Matkowski, Poland, and Edouard Roger-Vasselin (12), France, def. Nicholas Monroe, United States, and Artem Sitak, New Zealand, 5-7, 6-4, 6-4.

Malek Jaziri, Tunisia, and Andreas Seppi, Italy, def. Wesley Koolhof and Matwe Middelkoop, Netherlands, 7-6 (2), 6-7 (5), 6-4.

Rohan Bopanna, India, and Pablo Cuevas (9), Uruguay, def. Mathias Bourgue and Paul-Henri Mathieu, France, 6-1, 6-1.

Fernando Verdasco, Spain, and Nenad Zimonjic, Serbia, def. Florin Mergea, Romania, and Aisam-ul-Haq Qureshi (13), Pakistan, 6-3, 7-6 (2).

Scott Lipsky, United States, and Leander Paes, India, def. Radu Albot, Moldova, and Chung Hyeon, South Korea, 7-6 (5), 4-6, 6-2.

Mikhail Elgin and Karen Khachanov, Russia, def. Steve Darcis, Belgium, and Benoit Paire, France, 6-2, 6-3.

Nick Kyrgios and Jordan Thompson, Australia, def. Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (2), France, 7-6 (8), 4-6, 6-3.

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (4), Brazil, def. Julien Benneteau and Jeremy Chardy, France, 3-6, 6-2, 6-3.

Constant Lestienne and Corentin Moutet, France, def. Dustin Brown, Germany, and Yen-hsun Lu, Taiwan, 4-2, retired.

Purav Raja and Divij Sharan, India, def. Nicolas Almagro, Spain, and Steve Johnson, United States, 6-7 (5), 6-4, 6-0.

Jan-Lennard Struff and Mischa Zverev, Germany, def. Gregoire Jacq and Hugo Nys, France, 3-6, 6-3, 6-4.

Bob and Mike Bryan (3), United States, def. Philipp Petzschner, Germany, and Alexander Peya, Austria, 7-5, 6-3.

Ernesto Escobedo and Sam Querrey, United States, def. Simone Bolelli and Fabio Fognini, Italy, 2-6, 7-6 (7), 6-2.

Ivan Dodig, Croatia, and Marcel Granollers (7), Spain, def. Marcus Daniell, New Zealand, and Marcelo Demoliner, Brazil, 6-4, 6-4.

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (15), Croatia, def. Jonathan Eysseric and Tristan Lamasine, France, 6-1, 6-1.

Sam Groth, Australia, and Robert Lindstedt, Sweden, def. Brian Baker, United States, and Nikola Mektic, Croatia, 6-3, 3-6, 7-6 (3).

Ana Konjuh, Croatia, and Magda Linette, Poland, def. Lyudmyla and Nadiia Kichenok, Ukraine, 6-7 (7), 6-2, 7-6 (4).

Ashleigh Barty and Casey Dellacqua, Australia, def. Marine Partaud and Virginie Razzano, France, 6-0, 6-2.

Darija Jurak, Croatia, and Anastasia Rodionova (17), Australia, def. Mona Barthel and Carina Witthoeft, Germany, 6-2, 2-6, 6-4.

Eri Hozumi and Miyu Kato (18), Japan, def. Asia Muhammad and Taylor Townsend, United States, 7-5, 6-3.

Daria Gavrilova, Australia, and Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Sania Mirza, India, and Yaroslava Shvedova (4), Kazakhstan, 7-6 (5), 1-6, 6-2.

Andreja Klepac, Slovenia, and Mara Jose Martinez Sanchez (15), Spain, def. Sorana Cirstea, Romania, and Donna Vekic, Croatia, 6-7 (2), 6-2, 4-1, retired.

Timea Babos, Hungary, and Andrea Hlavackova (5), Czech Republic, def. Tessah Andrianjafitrimo and Amandine Hesse, France, 6-3, 6-0.

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (2), Russia, def. Fiona Ferro and Margot Yerolymos, France, 6-2, 6-3.

Pauline Parmentier, France, and Yanina Wickmayer, Belgium, def. Audrey Albie and Harmony Tan, France, 6-2, 6-2.

Nao Hibino, Japan, and Alicja Rosolska, Poland, def. Jelena Jankovic, Serbia, and CoCo Vandeweghe, United States, 0-6, 7-6 (3), 7-6 (10).

Duan Ying-Ying and Peng Shuai, China, def. Varvara Lepchenko, United States, and Evgeniya Rodina, Russia, 6-1, 7-5.

Chan Hao-ching, Taiwan, and Barbora Krejcikova (12), Czech Republic, def. Annika Beck, Germany, and Renata Voracova, Czech Republic, 6-1, 6-1.

Jana Cepelova, Slovakia, and Hsieh Su-wei, Taiwan, def. Kurumi Nara and Risa Ozaki, Japan, 6-2, 6-3.

Myrtille Georges and Chloe Paquet, France, def. Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Kveta Peschke (11), Czech Republic, 1-6, 7-5, 6-4.

Raluca Olaru, Romania, and Olga Savchuk, Ukraine, def. Mandy Minella, Luxembourg, and Anastasija Sevastova, Latvia, 7-5, 7-5.

Aleksandra Krunic, Serbia, and Ajla Tomljanovic, Australia, def. Natela Dzalamidze and Veronika Kudermetova, Russia, 6-2, 6-4.

Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, and Andrea Petkovic, Germany, def. Maria Irigoyen, Argentina, and Demi Schuurs, Netherlands, 6-3, 3-6, 6-4.

Lucie Hradecka and Katerina Siniakova (6), Czech Republic, def. Lauren Davis and Nicole Melichar, United States, 7-5, 4-6, 7-6 (2).

Abigail Spears, United States, and Juan Sebastian Cabal, Colombia, def. Chan Yung-jan, Taiwan, and John Peers (1), Australia, 6-4, 6-2.